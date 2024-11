NTR deelt eerste beelden Sinterklaasjournaal met Merel Westrik

Het duurt nog maar een week voordat we weer kunnen genieten van het Sinterklaasjournaal. Hoewel we, zoals altijd, Sinterklaas en de bekende pieten zullen zien, is het dit jaar toch een beetje anders. De presentatie ligt dit jaar namelijk in handen van Merel Westrik, die Dieuwertje Blok vervangt vanwege ziekte. De NTR deelt maandag de eerste beelden van de nieuwe presentatrice.

Voor het eerst sinds de start van het Sinterklaasjournaal in 2001 wordt het programma niet gepresenteerd door Dieuwertje Blok. In april werd bekend dat Blok tijdelijk stopt met haar werkzaamheden, omdat ze herstellende is van een neusoperatie. In augustus liet Dieuwertje weten te hopen er volgend jaar weer bij te zijn.

Westrik vervangt dus Blok vanwege haar herstel na een neusamputhatie. Lotgenoten van de presentatrice weten hoe het is om te leven met neusprothese. Bekijk hun verhaal:

3:21 Lotgenoten Dieuwertje weten hoe het is om te leven met neusprothese: 'Rollercoaster'

'Het is bijzonder'

Merel Westrik noemt de invalbeurt bij het Sinterklaasjournaal "geen onverdeeld vrolijke aangelegenheid," maar helpt Blok graag "zo lang ze het nodig heeft," liet ze eerder weten in De Telegraaf. "Natuurlijk kijk ik er enorm naar uit om het allemaal mee te gaan maken. Het is bijzonder. Maar ik had natuurlijk liever gehad dat dit niet nodig was geweest."

De NTR heeft maandag op de website van het Sinterklaasjournaal de eerste beelden getoond van Westrik als presentatrice van het populaire kinderprogramma. Daarin laat ze weten dat het journaal vanaf maandag 11 november te zien is op NPO Zapp. De intocht in Vianen vindt plaats op zaterdag 16 november.