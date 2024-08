Merel Westrik noemt invallen bij Sinterklaasjournaal niet vrolijk

In een uitgebreid interview gaat presentatrice Merel Westrik in op haar invalbeurt bij het Sinterklaasjournaal. Hoewel ze de uitgevallen Dieuwertje Blok graag helpt, noemt ze het "geen onverdeeld vrolijke aangelegenheid". Blok moet herstellen van een neusamputatie vanwege kanker.

"Ik help Dieuwertje graag zo lang ze het nodig heeft", zegt Westrik in het interview in de Telegraaf. Ze is wel enthousiast om de presentatieklus op zich te nemen, maar er blijft een apart randje aan zitten: "Natuurlijk kijk ik er enorm naar uit om het allemaal mee te gaan maken. Het is bijzonder. Maar ik had natuurlijk liever gehad dat dit niet nodig was geweest."

Westrik vervangt dus Blok vanwege haar herstel na een neusamputhatie. Lotgenoten van de presentatrice weten hoe het is om te leven met neusprothese. Bekijk hun verhaal in de reportage bovenaan deze pagina.

Waanzin

Ook gaat ze nog op diverse andere zaken in in het interview, zoals bijvoorbeeld de zenuwen die soms bij het presenteren komen kijken, het nieuwslezen bij radiozender Joe en het moederschap. Over dat laatste zegt Westrik dat ze het "een van de heftigste dingen" vindt die ze ooit heeft meegemaakt.

Samen met RTL-presentator Pepijn Crone heeft Westrik een dochter, Billie Mae (3). Daarover zegt ze: "Ik hoor mezelf zeggen: 'hier komen, je krijgt drie tellen'. Dat kreeg ik vroeger ook te horen. Het ene moment wil ik haar bij wijze van spreken kapot knuffelen. Dan is ze zo lief en aandoenlijk. Het volgende moment denk je: serieus, je drijft me tot waanzin."