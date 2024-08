Dieuwertje Blok definitief vervangen bij Sinterklaasjournaal, deze presentatrice volgt haar op

Merel Westrik gaat Dieuwertje Blok vervangen als presentatrice van Het Sinterklaasjournaal. In april werd bekend dat Blok haar werkzaamheden neerlegt en voorlopig van de buis verdwijnt, omdat haar neus geamputeerd moet worden.

Westrik zal Blok in ieder geval dit jaar vervangen als gezicht van het populaire kinderprogramma. Blok hoopt het Sinterklaasjournaal volgend jaar weer te presenteren, aldus de NTR.

Lees ook: Dieuwertje Blok verdwijnt voorlopig van de buis na ingrijpende neusamputatie

'Sinterklaas komt iets te vroeg voor mij'

Voor het eerst sinds de start van Het Sinterklaasjournaal in 2001 zal het programma niet gepresenteerd worden door Dieuwertje Blok, laat de NTR weten. "De duur van het behandelingstraject van Dieuwertje na haar ingrijpende neusoperatie maakt dat onmogelijk", is te lezen in een persbericht.

Dieuwertje laat in een reactie weten te hopen er volgend jaar weer bij te zijn. "Helaas komt Sinterklaas iets te vroeg voor mij. Ik ben heel blij dat Merel mij dit jaar aan de desk én bij de intocht in Vijfheerenlanden wil waarnemen."

Hart van Nederland/ANP