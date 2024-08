Merel Westrik over Sinterklaasjournaal: 'Verschrikkelijk als je vervanger er niks van bakt'

Merel Westrik neemt haar nieuwe taak als presentatrice van het Sinterklaasjournaal heel serieus. Maandag werd bekend dat Westrik dit jaar het gezicht zal zijn van het populaire kinderprogramma, omdat vaste presentatrice Dieuwertje Blok een neusamputatie moet ondergaan. "Ik ga zorgen dat ik deze invalbeurt goed ga doen", aldus Westrik.

Westrik laat dinsdag in De Coen & Sander Show weten alles op alles zetten zodat Blok niet "schreeuwend en gillend achter de televisie zit" tijdens het programma. "Want dat is natuurlijk verschrikkelijk, als je dan een vervanger krijgt die er helemaal niks van bakt. Dus nee, ik ga heel erg mijn best doen en we hebben goed contact daarover", aldus Westrik.

In april werd bekend dat Blok haar werkzaamheden neerlegt en voorlopig van de buis verdwijnt, omdat haar neus geamputeerd moet worden. Lotgenoten van Dieuwertje weten hoe het is om te leven met neusprothese, zo is te zien in bovenstaande video.

Lees ook: Dieuwertje Blok verdwijnt voorlopig van de buis na ingrijpende neusamputatie

'Super naar voor haar'

Maandag werd bekend dat Blok op 11 november, wanneer het Sinterklaasjournaal weer begint, nog niet klaar is om aan de slag te gaan. Omdat de presentatrice door de kanker haar neus moet laten amputeren, zal ze voor het eerst sinds 2001 niet de presentatie van het programma op zich nemen.

"Ik baal enorm voor Dieuwertje, voor de reden. Dat vind ik super naar voor haar. Het moet eigenlijk gewoon zijn zoals het altijd was, dat zij daar zou zijn", aldus Westrik. "Maar als het één jaartje niet kan, dan doe ik het wel graag."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP