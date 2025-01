Lotgenoot Jomaro geraakt door nieuws Dieuwertje Blok: 'Het greep me naar de keel'

Het nieuws dat Dieuwertje Blok opnieuw kanker heeft en niet meer beter wordt, is bij Nederland ingeslagen als een bom. Lotgenoot Jomaro Kooke (54) uit het Noord-Hollandse De Kwakel reageerde bedroefd toen hij dinsdag een appje kreeg van de presentatrice, waarin ze het verdrietige nieuws met hem deelde. "Het greep me direct naar de keel. Ik had tranen in mijn ogen."

Eerder vertelde Jomaro zijn verhaal in Hart van Nederland, zo is te zien in bovenstaande video. Hij hoorde in 2019 dat hij een tumor in zijn neus had. Vervolgens onderging hij 27 bestralingen en kreeg hij een neusprothese. Inmiddels is Jomaro genezen. Nu fungeert hij als een soort klankbord voor Dieuwertje.

Blok maakte in april bekend dat ze haar neus moest laten amputeren omdat ze kanker had. Ze had toen al contact met haar lotgenoot Jomaro, met wie ze de afgelopen maanden een warme band opbouwde. "Ik heb haar leren kennen als een vriendelijk, warm persoon. Uit de reacties die dit nieuws losmaakt, kun je ook wel zeggen dat ze echt een publiekslieveling is", vertelt Jomaro in gesprek met Hart van Nederland.

Vertrouwen

Toen Jomaro het nieuws te horen kreeg dat de kanker terug is bij Dieuwertje, heeft hij telefonisch contact gehad met de presentatrice. "Het is heel heftig, vooral omdat je met dezelfde aandoening bezig bent. Voor mij is het inmiddels een betere situatie. Dat leek het voor haar ook te worden, maar dit bleek helaas niet zo te zijn."

Juist het feit dat Dieuwertje veel steunbetuigingen ontvangt naar aanleiding van het nieuws over haar ziekte, benadrukt volgens Jomaro dat de presentatrice erg geliefd is. "En dat merkte ik ook bij het nieuws over Martijn Krabbé", aldus Jomaro. "Mensen die je lief vindt, of dat nu een publiek figuur is of een naaste, wens je het allerbeste toe."

Dieuwertje is enorm sterk en krachtig. Jomaro Kooke, lotgenoot Dieuwertje Blok

Over hoe het nu precies met Dieuwertje gaat en welk traject ze ingaat, wil Jomaro geen uitspraken doen. Maar hij benadrukt dat ze "enorm sterk en krachtig" is. "Dat heb ik tijdens het hele proces ervaren", aldus Jomaro. Hij waardeert het "enorm" dat Dieuwertje hem in vertrouwen neemt over haar situatie. "Het feit dat je iemand een luisterend oor kan bieden, is heel fijn", concludeert Jomaro. "Het zijn niet altijd de woorden die er toe doen, maar vooral dat je er voor iemand bent."