Bedroefde reacties op overlijden Dieuwertje Blok: 'Ze was warmte, humor en liefde'

Het overlijden van presentatrice en actrice Dieuwertje Blok (67) komt hard aan in Nederland. KRO-NCRV, waar Blok haar loopbaan begon, laat weten "verdrietig en aangeslagen" te zijn door het overlijden. Omroep NTR is "verslagen". De presentatrice was "een van de meest iconische gezichten en een van de meest geliefde" bij de publieke omroep, schrijft de NTR in een in memoriam.

Maandag werd bekend dat Dieuwertje Blok zondagavond "vredig is ingeslapen", zo laat haar echtgenoot aan het ANP weten. In april vorig jaar werd bekend dat Blok neuskanker had en verdween ze uit de openbaarheid. Diezelfde maand onderging de presentatrice een neusamputatie. In januari dit jaar maakte haar werkgever NTR bekend dat opnieuw kanker was geconstateerd bij Blok en dat duidelijk was dat ze niet meer beter zou worden.

'Icoon van de Nederlandse televisie'

"Dieuwertje was een icoon van de Nederlandse televisie en een vertrouwd gezicht in menig woonkamer", aldus omroep KRO-NCRV in een verklaring. "Kijkers, van jong tot oud, zullen met warme herinneringen terugkijken op haar belangrijke tv-werk. Wij zijn dankbaar dat Dieuwertje onderdeel was van de KRO-familie, als omroepster en als presentator van onder andere Ontbijt TV en Er is meer tussen hemel en aarde. We wensen haar geliefde partner Peter, haar familie en vrienden veel kracht toe bij dit verlies."

Dieuwertje was warmte en humor, belangstelling, liefde en vriendschap. Jeroen Kramer

Deels dankzij haar hartelijkheid was Blok zo'n goede presentatrice, schrijft de NTR. "Dat had niet alleen met talent te maken, maar ook met empathie. Dieuwertje wist zich haarfijn in te leven in de mens die tegenover haar zat of de rol die ze moest spelen." Blok zou in februari weer aan de slag gaan als presentator bij NTR Podium. "Hoe wrang dat kort daarvoor duidelijk werd dat de kanker was teruggekeerd."

Presentator en muzikant Jeroen Kramer herdenkt zijn goede vriendin Dieuwertje Blok onder meer als een warme, grappige en lieve vrouw. "Ik ken haar al zo lang, Dieuwertje was warmte en humor, belangstelling, liefde en vriendschap", zegt Kramer, die jarenlang met Blok samenwerkte bij Het Sinterklaasjournaal, tegen het ANP. "We gaan al heel lang terug, dus het is een heel groot en intens verdriet."

De Jacobskerk in het Gelderse Winterswijk brengt de komende dagen een muzikaal eerbetoon aan de overleden presentatrice. Twee keer per uur klinkt automatisch gedurende enkele seconden de begintune van Het Sinterklaasjournaal, heeft beiaardier Wim Ruessink maandag laten weten. Het is een eerbetoon aan de "iconische vrouw" die Blok was, zegt Ruessink. "Zowel kinderen als ouders en opa's en oma's hebben een beeld bij het Sinterklaasjournaal, ook een klankbeeld. Dat is nu de komende dagen te horen."

Hart van Nederland/ANP