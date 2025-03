Massale steun: condoleanceregister Dieuwertje Blok duizenden keren ondertekend

Na het overlijden van televisie-icoon Dieuwertje Blok op maandagavond zijn de condoleanceregisters al duizenden keren ondertekend. De NTR opende het register op de website van het Sinterklaasjournaal, waar Blok van 2001 tot en met 2023 de presentatie op zich nam.

Het register is door 8100 mensen ingevuld. Verder kunnen mensen sinds dinsdagochtend bij Beeld & Geluid in Hilversum een boodschap achterlaten. Dit is inmiddels door 130 mensen gedaan. De berichten in de condoleanceregisters worden uiteindelijk gedeeld met nabestaanden van Blok. Ze overleed op 67-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

ANP