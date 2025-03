Tony's en KWF overdonderd door run op chocoladeletter 'D': 'Mooi eerbetoon aan Dieuwertje'

De snelle uitverkoop van de chocoladeletter 'D' van het merk Tony's Chocolonely heeft de verwachtingen van het chocolademerk "zwaar overtroffen". In gesprek met Hart van Nederland laat het bedrijf weten niet te hebben verwacht dat de 2500 chocoladeletters zo snel uitverkocht zouden raken. Desondanks komen er geen nieuwe letters in de verkoop. "Juist het feit dat het iets tijdelijks was, maakt het mooier."

Het idee voor de verkoop en het doneren van de opbrengst kwam van illustrator Björn Remmerswaal op LinkedIn. Hij deelde een oproep aan verschillende chocolademerken om de letters weer in de verkoop te brengen. Tony's Chocolonely sloot zich daarbij aan en liet in de reacties onder het bericht op LinkedIn weten dat mensen op hun website de chocoladeletter 'D' konden kopen, waarna de opbrengst naar KWF Kankerbestrijding zou gaan.

"We besloten om 2500 letters aan te bieden, en deze waren binnen 24 uur uitverkocht", aldus Tony's Chocolonely. "Dat heeft onze verwachtingen zwaar overtroffen. Het laat zien wat een mooi persoon Dieuwertje was, die altijd stond voor verbinding." Het bedrijf ontvangt nog steeds reacties van mensen die een letter willen kopen, maar dat is helaas niet meer mogelijk. "Maar uiteraard kunnen mensen wel direct aan KWF doneren."

KWF Kankerbestrijding laat aan Hart van Nederland weten het "een heel liefdevol initiatief en mooi eerbetoon aan Dieuwertje Blok" te vinden.

Familie van Dieuwertje reageert

Björn Remmerswaal laat op LinkedIn weten iedereen dankbaar te zijn voor het bestellen van de letter en de reacties die hij heeft gekregen op zijn idee. "De familie van Dieuwertje heeft mij laten weten dat zij de actie mooi vinden en ook letters hebben besteld", aldus Remmerswaal. "Ik wens hen ontzettend veel sterkte de komende tijd."

De letters gingen ter ere van de zondag overleden Sinterklaasjournaal-presentatrice Dieuwertje Blok weer in de verkoop. De opbrengst van 10.000 euro gaat naar KWF Kankerbestrijding.