Chocoladeletter weer te koop na overlijden Dieuwertje Blok, levert 10.000 euro op voor KWF

De chocoladeletters D van het merk Tony's Chocolonely zijn online uitverkocht. De letters gingen ter ere van de zondag overleden Sinterklaasjournaal-presentatrice Dieuwertje Blok weer in de verkoop. De opbrengst van 10.000 euro gaat naar KWF Kankerbestrijding.

"Helaas is het trieste nieuws naar buiten gekomen dat Dieuwertje Blok overleden is aan de gevolgen van kanker", luidt de tekst bij de letter. "Dieuwertje stond voor verbinding wanneer dat niet altijd even makkelijk was. Een feest dat voor iedereen toegankelijk moet zijn en door iedereen gevierd moet kunnen worden."

Het idee voor de verkoop en het doneren van de opbrengst kwam van illustrator Björn Remmerswaal op LinkedIn. "Het zou toch mooi zijn als jullie de letter 'D' weer even in de supermarkten leggen?", liet hij weten in het bericht, waarbij hij Tony's Chocolonely tagde. "Echt geweldig dat ze dit doen", laat hij nu weten aan RTL Nieuws.

'Nog nooit meegemaakt'

Bram Pluijm, marketeer bij Tony's Chocolonely, laat aan RTL Nieuws weten dat het bedrijf zoiets "nog nooit heeft meegemaakt". "In nog geen 24 uur hebben we via onze webshop 2500 repen verkocht. Daarmee is er iets meer dan 10.000 euro opgehaald voor het KWF. We wilden Björns oproep graag faciliteren, we vinden het een heel mooi initiatief", aldus Pluijm.

Blok overleed zondagavond op 67-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Ze was 23 jaar lang het gezicht van het Sinterklaasjournaal.

Hart van Nederland/ANP