Merel Westrik draagt kettinkje als eerbetoon aan Dieuwertje Blok

Vandaag, 12:31

Merel Westrik heeft tijdens Het Sinterklaasjournaal een subtiel eerbetoon gegeven aan de in maart overleden Dieuwertje Blok. Westrik draagt tijdens de uitzendingen een kettinkje met de letter D, dat verwijst naar de oud-presentatrice van het populaire kinderprogramma. "Zo is ze er toch een beetje bij", laat Westrik via de NTR weten.

Veel kijkers merkten maandag en dinsdag op sociale media op dat Westrik een kettinkje draagt met de letter D daarop. Westrik laat via de NTR weten dat het iets persoonlijks is, maar bevestigt dat ze, net als vorig jaar, het kettinkje draagt als subtiel eerbetoon.

Dieuwertje Blok was vanaf het begin het boegbeeld van Het Sinterklaasjournaal. Westrik nam afgelopen seizoen het stokje van haar over omdat Blok ernstig ziek was. Zij overleed in maart 2025 aan de gevolgen van kanker.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

