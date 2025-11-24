Veiligheidsberaad: Nederland onvoldoende voorbereid op rampen en noodsituaties

Het Veiligheidsberaad waarschuwt dat Nederland niet goed genoeg is voorbereid op mogelijke dreigingen of grote rampen. Dat schrijft het samenwerkingsverband maandag in een brief aan informateur Sybrand Buma en alle fractievoorzitters. Bij noodsituaties is Nederland te kwetsbaar.

Volgens het Veiligheidsberaad is het huidige systeem van crisisbeheersing en brandweerzorg niet voldoende ingericht op de dreigingen, zoals overstromingen, aanslagen of grote branden. Daarnaast is het in de 25 veiligheidsregio's in Nederland niet duidelijk wie verantwoordelijk is bij incidenten die meerdere regio's tegelijk raken. Het Veiligheidsberaad wil één landelijke leiding bij grote rampen.

"De toename van bovenregionale dreigingen - door klimaatverandering, digitalisering, energietransitie en geopolitieke ontwikkelingen - maakt dit probleem urgenter dan ooit", stelt voorzitter Hein van der Loo van het Veiligheidsberaad in de brief. "Meerdere gelijktijdige grootschalige incidenten zijn geen theoretisch scenario meer, maar een realistische kwetsbaarheid."

Volgens Van der Loo moet zo'n 200 miljoen euro geïnvesteerd worden om dit soort dreigingen aan te pakken. Daarnaast zou 40 miljoen euro nodig zijn om de vrijwillige brandweer te behouden.