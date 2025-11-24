Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Veiligheidsberaad: Nederland onvoldoende voorbereid op rampen en noodsituaties

Veiligheidsberaad: Nederland onvoldoende voorbereid op rampen en noodsituaties

Waarschuwen

Vandaag, 09:23

Link gekopieerd

Het Veiligheidsberaad waarschuwt dat Nederland niet goed genoeg is voorbereid op mogelijke dreigingen of grote rampen. Dat schrijft het samenwerkingsverband maandag in een brief aan informateur Sybrand Buma en alle fractievoorzitters. Bij noodsituaties is Nederland te kwetsbaar.

Volgens het Veiligheidsberaad is het huidige systeem van crisisbeheersing en brandweerzorg niet voldoende ingericht op de dreigingen, zoals overstromingen, aanslagen of grote branden. Daarnaast is het in de 25 veiligheidsregio's in Nederland niet duidelijk wie verantwoordelijk is bij incidenten die meerdere regio's tegelijk raken. Het Veiligheidsberaad wil één landelijke leiding bij grote rampen.

Eén op de drie Nederlanders heeft een noodpakket in huis voor dreigende situaties. In bovenstaande video zie je hoe je zelf een noodpakket kunt samenstellen:

Nederlanders moeten 72 uur zelfredzaam zijn, maar noodpakket is te duur
2:13

Nederlanders moeten 72 uur zelfredzaam zijn, maar noodpakket is te duur

Kwetsbaar

"De toename van bovenregionale dreigingen - door klimaatverandering, digitalisering, energietransitie en geopolitieke ontwikkelingen - maakt dit probleem urgenter dan ooit", stelt voorzitter Hein van der Loo van het Veiligheidsberaad in de brief. "Meerdere gelijktijdige grootschalige incidenten zijn geen theoretisch scenario meer, maar een realistische kwetsbaarheid."

Volgens Van der Loo moet zo'n 200 miljoen euro geïnvesteerd worden om dit soort dreigingen aan te pakken. Daarnaast zou 40 miljoen euro nodig zijn om de vrijwillige brandweer te behouden.

Door ANP

Lees ook

Campagne start: ben jij voorbereid op een noodsituatie?
Campagne start: ben jij voorbereid op een noodsituatie?
Eén op de drie Nederlanders heeft noodpakket in huis
Eén op de drie Nederlanders heeft noodpakket in huis

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.