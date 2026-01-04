Volg Hart van Nederland
ZIEN: ijsberen slopen een sneeuwpop

Dieren

Vandaag, 19:52

De ijsberen in dierentuin Eindhoven Zoo zijn door de verzorgers verrast met een sneeuwpop. In de pop zaten lekkernijen voor de dieren. Het dierenpark was deze zondag dicht voor publiek. Gladde paden en loshangende takken zouden te gevaarlijk zijn voor bezoekers.

Er was, behalve de ijsberen, weinig te zien. De meeste dieren bleven binnen vanwege het winterse weer. In bovenstaande video zie je hoe de ijsberen wel raad weten met het verstopte eten.

Door Redactie Hart van Nederland

