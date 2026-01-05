Volg Hart van Nederland
Sneeuw en gladheid zorgen voor vertragingen op het spoor

Verkeer

Vandaag, 06:27 - Update: 1 uur geleden

De NS kampt met problemen op het spoor door het winterse weer en meldt maandagochtend rond 06.00 uur opnieuw meerdere wisselstoringen. Dit weekend was er ook al sprake van hinder op het spoor door de winterse weersomstandigheden.

Tussen Heerhugowaard en Schagen is er vertraging en rijden er minder treinen. Ook tussen Zoetermeer en Den Haag Centraal is de treindienst verstoord.

Tussen Harderwijk en Zwolle en Lelystad Centrum en Zwolle is er vertraging en rijden er minder treinen, ook vanwege een wisselstoring. Ook op het traject tussen Almere Centrum en Lelystad Centrum is sprake van vertraging.

Er rijden minder sprinters tussen Utrecht Centraal en Driebergen-Zeist en tussen Eindhoven en Sittard lopen reizigers ook vertraging op door een eerdere wisselstoring vanwege de weersomstandigheden.

