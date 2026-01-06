Volg Hart van Nederland
Sjaal en ijskrabber blijven voorlopig nodig: meer sneeuw en gladheid

Weerbericht

Vandaag, 06:38 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Dinsdag is het weer oppassen geblazen op de weg. In de ochtend trekken enkele winterse buien over het land, vooral in het westen, met kans op gladheid. Later loopt de temperatuur langzaam op, maar door sneeuwresten en bevriezing blijft het op veel plaatsen glad. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met sneeuw, regen en stevige wind.

In de ochtend hebben we vooral in de westelijke helft te maken met een paar winterse buien waarbij kans op gladheid is. In het binnenland ligt het kwik nog ruim onder nul waarbij gladheid voorkomt door bevriezing. In de middag loopt het kwik geleidelijk verder op naar 0 tot 5 graden. Op verschillende plaatsen kan nog gladheid voorkomen door sneeuwresten. De wind is zwak tot matig. Aan de kust soms vrij krachtig.

Verder is het op veel plaatsen droog met van tijd tot tijd zon. Lokaal valt er nog een winterse bui, grootste kans is voor het noordoosten en zuidwesten.

In de middag en de avond zijn er in de oostelijke helft nog enkele opklaringen. In de loop van de nacht gaat er (natte) sneeuw vallen in het uiterste westen. De temperatuur ligt op de meeste plaatsen enkele graden onder het vriespunt met gladheid. De wind trekt aan naar matig tot krachtig en aan zee hard.

Woensdagochtend trekt er een gebied met sneeuwval over het land. In het oosten is het nog even droog, maar in de middag gaat het ook hier sneeuwen. De ochtendspits heeft zeker weer last van deze sneeuwval en er is weer een grote kans op gladheid. In de middag ligt het kwik rond het vriespunt in het binnenland, maar aan zee wordt het 5 graden.

Donderdag is het enige tijd droog, maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op neerslag toe. De temperatuur ligt in de middag enkele graden boven het vriespunt. Vrijdag is een lastige dag, want er trekt een lagedrukgebied waarschijnlijk dwars over ons land met regen of sneeuw. Het hangt een beetje van de koers af welke neerslagsoort we krijgen. Het waait stevig.

Kans op gladheid blijft

In het weekend is er af en toe wat zon, maar komt er ook veel bewolking voor. Daarbij valt er soms een enkele winterse bui. De kans op gladheid is nog niet voorbij, want in de nacht en ochtend vriest het licht. Overdag komt de temperatuur enkele graden boven nul.

Door Robert de Vries

