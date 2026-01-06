Rijkswaterstaat roept op woensdag thuis te werken vanwege sneeuw

Rijkswaterstaat roept mensen op om als dat mogelijk is woensdag thuis te werken en niet de weg op te gaan. Tijdens de ochtendspits wordt hevige sneeuwval verwacht. "Ook neemt de wind in kracht toe, wat tijdens de sneeuwbuien voor slecht zicht kan zorgen", waarschuwt de wegbeheerder.

Door de sneeuw verwacht Rijkswaterstaat "een zeer drukke" ochtendspits. Het KNMI had eerder op de dag al laten weten dat juist in de ochtend veel sneeuw wordt voorzien.

Dinsdag viel de ochtendspits op de meeste plaatsen in het land mee. Het lijkt erop dat veel mensen al uit eigen beweging vanuit huis zijn gaan werken, concludeerde onder meer de ANWB. Rijkswaterstaat verwacht dinsdagavond een vergelijkbaar beeld op de wegen. Om die begaanbaar te houden, zijn zo'n 1.500 mensen aan het werk.

Miljoenen kilo's zout

Volgens een overzicht dat de wegbeheerder online bijhoudt, is alleen dinsdag al bijna 7 miljoen kilo zout gestrooid. Sinds afgelopen najaar hebben de strooiwagens en sneeuwschuivers volgens datzelfde overzicht inmiddels meer dan een miljoen kilometer afgelegd.