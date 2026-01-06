Sneeuw legt werk stil, maar in Staphorst jagen ze op record grootste sneeuwpop

Waar veel mensen balen van sneeuw en kou, maken ze er in Staphorst het beste van. Op evenemententerrein De Tippe wordt gebouwd aan wat de grootste sneeuwpop van Nederland moet worden. Het ziet er dinsdag nog niet echt uit als een sneeuwpop maar er wordt nog druk gewerkt aan de sneeuwreus. "Morgen krijgen we ook weer een lading verse sneeuw."

Initiatiefnemer van de ludieke recordpoging is ondernemer Peter Stegeman uit Staphorst. Door het winterweer ligt zijn werk in de aanleg van kunstgras al een tijdje stil. De verveling sloeg toe en dat leidde tot een opvallend idee. Hij belde wat rond en binnen korte tijd stonden vrienden, buurtgenoten en lokale ondernemers klaar om te helpen.

Groots denken

De hele dag rijden shovels en vrachtwagens af en aan om sneeuw aan te voeren. Vanuit de wijde omgeving wordt alles verzameld wat wit is. Volgens Stegeman is alle hulp welkom. "Saamhorigheid, daar bouwen we dit ding op. We moeten nog zo’n 4 meter om de grootste te maken, dus het is aanpezen!", zegt hij op het terrein.

Lees ook: Vrijwel heel land onder code oranje door flink pak sneeuw en gladheid

Bij traditionele sneeuwpoppen mag de wortel natuurlijk niet ontbreken, maar zo'n grote wortel hebben ze niet. "Dat gaat een grote oranje pion worden", vertelt Peter verder. "We moeten groot denken bij dit project."

Stevige basis

Het is niet zomaar een sneeuwpop. De basis wordt zo’n twintig meter breed om het gevaarte stevig te houden. De knopen worden gemaakt van autobanden en als hoed komt er een groot plastic bassin op. Ook krijgt de sneeuwman een jas, gesponsord door een lokaal stoffenbedrijf.

Het huidige Nederlandse record staat op iets meer dan 11 meter en dateert uit 1991. In Staphorst ligt de lat daar net boven. Hoe hoog de sneeuwpop uiteindelijk wordt, hangt af van het weer en hoeveel sneeuw er nog binnenkomt, maar dat het dorp samen de schouders eronder zet, is nu al duidelijk.