Chaos op Schiphol door winterweer: luchthaven roept reizigers op naar huis te gaan

Luchthaven Schiphol wordt hard getroffen door het winterse weer, met grote gevolgen. Veel vluchten vallen uit en daardoor stranden duizenden reizigers op de luchthaven. Schiphol komt nu met het advies om niet te gaan wachten op de luchthaven zelf, maar om dat, waar mogelijk, thuis te doen. Anders wordt het veel te druk in de terminals.

Door de hevige sneeuwval en andere winterse omstandigheden zijn er alleen dinsdag al zeshonderd vluchten vanaf Schiphol geannuleerd. Omdat de situatie niet snel lijkt te verbeteren, is het goed mogelijk dat dit aantal vandaag nog oploopt.

Al vijf dagen in dezelfde kleding

Een vrouw stond dinsdagochtend al vroeg op de luchthaven: "Het is echt bizar, het is een schande." Mevrouw ziet ook veel oudere mensen en mensen die slecht ter been zijn die lang moeten wachten. "En we zijn nog lang niet aan de beurt hoor."

Maar het kan altijd erger. "We zitten hier al vijf dagen vast, zonder bagage, en ik heb twee kinderen met autisme", vertelt een gestrande passagier aan een verslaggever van Hart van Nederland op Schiphol. "We hebben al vijf dagen dezelfde kleding aan en we weten niet wanneer we naar huis kunnen", voegt de wanhopige vrouw toe. Voor veel toeristen is het immers onmogelijk om even naar huis te gaan om het slechte weer af te wachten.

Grote onzekerheid leidt tot frustratie

Daarnaast speelt de grote onzekerheid over hoe lang de situatie gaat duren veel mensen parten. "We hebben gebeld, we hebben online gekeken en we hebben in de rij gestaan. Maar het schiet niet op, er gebeurt niets", vertelt een ander getergd echtpaar.

Voor mensen die geen hotel of onderdak kunnen vinden heeft Schiphol 300 bedden klaarstaan op de luchthaven. Afgelopen nacht sliepen ook al honderden reizigers in de terminals. Velen van hen zijn daar beland omdat ze moesten overstappen op Schiphol maar niet het visum hebben om het land in te mogen. Dat zegt een woordvoerder desgevraagd.

Woensdag al honderden vluchten geannuleerd

Woensdag ziet het er niet beter uit. Schiphol heeft nu al laten weten dat er uit voorzorg 600 vluchten worden geannuleerd. Luchtvaartmaatschappijen doen dat in verwachting van flinke sneeuwval en sterke wind. Waarschijnlijk loopt het aantal geschrapte vluchten die dag verder op, meldt de luchthaven.