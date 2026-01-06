Volg Hart van Nederland
Honderden reizigers slapen op Schiphol na annuleringen door winterweer

Vandaag, 20:32 - Update: 1 uur geleden

Ook komende nacht slapen er weer honderden mensen op Schiphol. Reizigers zitten daar noodgedwongen vast doordat hun vluchten zijn geannuleerd vanwege het winterse weer. Terug of verder reizen lukt voorlopig niet en vooral overstappers zonder visum voor Nederland belandden op de terminals. Er worden bedden en dekens klaargezet om die reizigers zo goed mogelijk de nacht door te helpen.

Het gaat al dagen mis op de luchthaven doordat het blijft sneeuwen. En er komt nog meer sneeuw aan. Daardoor lukt het Schiphol niet om vliegtuigen veilig en op tijd te laten vertrekken of landen. De gevolgen zijn groot, met volle terminals en reizigers die op stoelen of op de grond proberen te slapen.

Honderden vluchten geannuleerd

"We bereiden ons voor op een winter operatie, dat doen we ieder jaar. Maar de hoeveelheid sneeuw die we de afgelopen dagen hebben gehad, dat is uitzonderlijk. Ik kan de laatste keer dat het zo veel heeft gesneeuwd mij niet meer herinneren", zegt woordvoerder Patrica Vitalis van Schiphol. "En er is dus nog meer sneeuw onderweg."

Om die reden heeft Schiphol uit voorzorg een groot deel van het vluchtschema geschrapt. Voor woensdag is driekwart van alle vluchten geannuleerd. Vitalis zegt tegen Hart van Nederland dat het gaat om ongeveer 800 van de 1200 geplande vluchten. "We verwachten vooral in de ochtend veel sneeuw, daardoor kunnen er ongeveer maar vijf vluchten kunnen landen en vertrekken per uur, normaal ligt dat tempo een stuk hoger."

Reizigers slapen opnieuw op terminals

Door de massale annuleringen blijven ook de komende uren veel reizigers vastzitten op de luchthaven. "Het is ontzettend vervelend voor alle reizigers die hier nu vastzitten en proberen naar huis toe te gaan, dat lukt de afgelopen dagen niet of bijna niet", zegt Vitalis.

Schiphol probeert de gestrande reizigers zo goed mogelijk te helpen. Voor mensen die de luchthaven niet uit mogen omdat ze geen visum hebben, worden bedjes, kussens en dekens klaargezet. "Ook kunnen ze rekenen op wat te eten en te drinken."

