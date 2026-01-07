Volg Hart van Nederland
Ga je straks de weg op? 'Neem warme jas en opgeladen telefoon mee'

Verkeer

Vandaag, 06:34 - Update: 1 uur geleden

De Wegenwacht adviseert mensen die woensdag de weg op moeten in elk geval een warme jas en een opgeladen telefoon mee te nemen, ook als ze maar een korte rit willen maken. Daarnaast moeten ze voor vertrek goed naar de actuele situatie op de weg kijken, laat een woordvoerster van de ANWB weten.

De ANWB raadt mensen ook aan om op tijd te vertrekken en de tijd te nemen, zodat ze niet hoeven te haasten. "Let op je rijstijl. Hou afstand en halveer je snelheid. Wees voorzichtig."

Rijinstructeur Turan Koyuncu vindt het juist een goed idee om te rijden in de sneeuw en laat zijn lessen daarom ook doorgaan:

Daarnaast wijst de organisatie erop dat mensen voor vertrek hun hele auto sneeuw- en ijsvrij zouden moeten maken. "We zien dat mensen hun voorruit wel hebben gekrabd, maar dat er nog een laag sneeuw op het dak ligt. Bij het eerste stoplicht valt dat zo op je voorruit", zegt de woordvoerster.

Tot 7 centimeter sneeuw

Een gebied met veel sneeuw trekt woensdag over Nederland. Op sommige plekken kan tot 7 centimeter sneeuw vallen. In vrijwel het hele land geldt code oranje, het op een na hoogste waarschuwingsniveau. Het KNMI waarschuwt daarbij voor een "grote kans op gevaarlijk weer waarbij de impact groot is met mogelijk schade, letsel of veel overlast".

Voor de Waddeneilanden en Limburg geldt woensdag code geel. Daar worden perioden met sneeuw verwacht en kan het plaatselijk glad zijn door bevriezing van natte wegen of achtergebleven sneeuwresten. Eerder ging het KNMI voor de Waddeneilanden nog uit van code groen, maar die verwachting is inmiddels aangepast.

In het westen van het land gaat code oranje vanaf 06.00 uur in.

Door ANP

