Heel Nederland onder een deken van sneeuw, maar hier ligt geen vlokje

Al dagenlang vliegen foto’s van het ene na het andere winterparadijs je om de oren. Het hele land ligt onder een wit pak sneeuw. Van noord tot oost en van zuid tot west: overal is er winterpret. Of toch niet? Want in het Noord-Hollandse dorp Egmond aan Zee hebben ze Vadertje Winter volledig gemist.

Wel koud en glad, maar van een witte vlakte is geen sprake. "Het heeft een heel klein beetje gesneeuwd, maar het blijft niet liggen", vertelt Rein Antoons van Het Wapen van Egmond. "Wel de lasten, maar niet de lusten." Ook dorpsgenoot Sandy van Vliet vindt het jammer. "Ik ben dol op sneeuw. Egmond is al de mooiste plek van Nederland, maar mét sneeuw helemaal."

Sportevenementen

Toch ziet Van Vliet ook positieve kanten aan het uitblijven van de sneeuw. Komend weekend staan twee sportevenementen gepland: de fietswedstrijd Egmond-Pier-Egmond en de Halve Marathon. Samen goed voor zo’n 25.000 deelnemers. "Zonder sneeuw is de kans dat het doorgaat wel groter", stelt de fietsverkoopster positief. "Al heeft hopen niet zoveel zin, want invloed op het weer hebben we toch niet."

Lees ook: Vrijwel heel land onder code oranje door flink pak sneeuw en gladheid

Terwijl Praxis in deze periode landelijk vier keer zoveel sneeuwspullen verkoopt als vorig jaar, zijn de sleetjes in Egmond een stuk minder populair. "Toevallig heb ik er deze week wel enkele verkocht, maar het loopt niet storm", geeft Cindy Bijleveld-van Lint, verkoopster van winkel Mix Huishoudelijke Artikelen, eerlijk toe.

Te warm

Dat er in Egmond aan Zee geen sneeuw ligt, is deels pech, zegt Robert de Vries, weerman van Hart van Nederland. "Maar de wind waaide de afgelopen dagen ook vanaf zee", vervolgt hij. "De relatief warme Noordzee houdt het kwik vlak aan de kust geregeld iets boven nul, waardoor het voor eventuele sneeuw net iets te warm is om te blijven liggen."

"Het heeft hier wel hard gesneeuwd, maar het was allemaal snel gesmolten", vertelt een inwoner van Egmond. "Een beetje balen, maar we moeten het er maar mee doen."