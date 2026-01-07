Volg Hart van Nederland
Dit jaar al meer sneeuwdagen dan in vier jaar tijd

Extreem weer

Vandaag, 08:20

Het heeft dit jaar al meer dagen gesneeuwd dan in de afgelopen vier jaar. Dat blijkt uit een analyse van weerdata van het KNMI door het ANP. In 2026 is er zes dagen lang sneeuw gevallen in De Bilt. In 2021 sneeuwde het vaker, toen viel er twaalf dagen sneeuw.

Ook woensdagochtend sneeuwt het in De Bilt. Daarmee heeft het dit jaar zes dagen op rij gesneeuwd.

Laatste 'witte kerst' in 2010

Bijna vijftig jaar geleden, in 1979, sneeuwde het het vaakst. Dat jaar werd er in De Bilt op 61 dagen sneeuw waargenomen. Ook in 2010 viel er veel sneeuw: toen sneeuwde het 56 dagen. Dat was ook de laatste keer dat er op beide kerstdagen sneeuw lag en het KNMI sprak van een 'witte kerst'.

Sinds vrijdag 2 januari 2026 sneeuwt het in De Bilt. Ook in de rest van het land is veel sneeuw gevallen. Woensdag geldt in bijna het hele land code oranje vanwege sneeuwval, gladheid en slecht zicht. Alleen in Limburg en op de Waddeneilanden geldt code geel.

Door ANP

