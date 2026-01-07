Volg Hart van Nederland
Flinke files, vluchten geschrapt en vertraging op spoor door sneeuw

Extreem weer

Vandaag, 08:06 - Update: 20 minuten geleden

Wie woensdag naar buiten kijkt, ziet het landschap dat we al een paar dagen meemaken: een mooi pak sneeuw. En de nodige nieuwe sneeuw is alweer gevallen. Kortom: code oranje. Hoe zit het op de weg, op het spoor en in de luchtvaart?

Er stond een enorm aantal files, zo veel dat Rijkswaterstaat sprak van een recent record voor de woensdagochtendspits. Rond 09.00 uur stond er volgens de verkeersinformatie op de grote wegen ruim 650 kilometer file. Dat is het hoogste aantal op een woensdagochtend in zeker vijf jaar. Tegen 11.00 uur staat er nog zo'n 200 kilometer.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat benadrukt dat het niet verstandig is om de weg op te gaan. "We schrikken hiervan." De ANWB merkt op dat het verkeer zich wel goed aanpast. Mensen rijden uit voorzorg langzaam en houden meer afstand.

Rijden de treinen?

Reizigers die woensdag met de trein moeten, wordt geadviseerd de NS-reisplanner goed in de gaten te houden. De spoorkaart is inmiddels voor een goed deel roodgekleurd. Door heel het land zijn er vertragingen door de weersomstandigheden en rijden er geen of minder treinen. Vooral de randstad, Midden- en Noord-Nederland zijn getroffen, maar ook in Noord-Brabant is de nodige uitval.

Onder andere van en naar Groningen, Leeuwarden, Almere, Weesp, Rotterdam Centraal, Roosendaal, Breda, Den Haag Centraal, Utrecht Centraal en Arnhem rijden er (veel) minder treinen. Een ander getroffen traject is dat van en naar Schiphol. Daar ligt het treinverkeer volledig stil, meldt de NS.

Sneeuwbuien trekken over het land, lokaal tot 10 centimeter
Sneeuwbuien trekken over het land, lokaal tot 10 centimeter

Gaat mijn vlucht?

Schiphol heeft al aangegeven dat er woensdag uit voorzorg ruim 700 vluchten zijn geannuleerd, vooral binnen Europa. "De verwachting is dat dit aantal nog oploopt", schrijft de luchthaven op de eigen website. Wie de vertrek- en aankomstpagina bekijkt, ziet een lange lijst met annuleringen. Ook donderdag staan al de nodige annuleringen gepland.

Schiphol roept reizigers van wie de vlucht is geannuleerd dringend op om niet naar de luchthaven te komen. Reizigers die al op Schiphol zijn en daar te horen krijgen dat hun vlucht is geannuleerd, wordt gevraagd terug naar huis te gaan of een alternatieve verblijfplaats te zoeken.

Ook Rotterdam The Hague Airport ziet vluchten uitvallen door het winterse weer. Tot in de middag zijn er aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt. In het zuiden van het land lijkt het rustiger te blijven: op Eindhoven Airport zijn amper vertragingen of annuleringen gemeld, al heeft de luchthaven wel een waarschuwing op haar site geplaatst vanwege het winterweer.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

