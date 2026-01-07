Volg Hart van Nederland
Code oranje nu ook in Limburg door sneeuw en gladheid

Extreem weer

Vandaag, 09:23

Ook voor Limburg heeft het KNMI code oranje afgegeven vanwege de sneeuw en de gevolgen daarvan. Tot dusver gold in de zuidelijke provincie code geel, maar vanaf 10.00 uur geldt daar, net als in de rest van het land, de hogere waarschuwingscode oranje.

Code oranje betekent dat er een grote kans is op gevaarlijk weer, "waarbij de impact groot is met mogelijk schade, letsel of veel overlast", omschrijft het KNMI. Boven code oranje zit nog het weeralarm: code rood.

Door de combinatie van sneeuw en wind is het zicht op veel plaatsen slecht. Ook kan het in het hele land erg glad zijn.

