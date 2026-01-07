Treinreiziger opnieuw de klos: ook donderdag minder treinen door winterweer

Reizen
Vandaag, 14:23 - Update: 2 uur geleden
Door het winterse weer rijden er ook donderdag minder treinen. De dienstregeling wordt aangepast, laat spoorbeheerder ProRail weten. Ook op vrijdag worden mogelijk minder treinen ingezet.
De NS laat weten donderdag opnieuw volgens een winterdienstregeling te rijden. Dat betekent dat er minder treinen rijden, dat het drukker kan zijn en dat reizigers mogelijk vaker moeten overstappen.
