Zeer zware avondspits in aantocht: 'Blijf thuis indien mogelijk'

Het gaat hoogstwaarschijnlijk een heftige woensdagavondspits worden, uiteraard vanwege het dikke pak sneeuw dat over ons land gevallen is. In de ochtend was het al raak met 650 kilometer file, volgens Rijkswaterstaat was het de drukste woensdagochtendspits sinds vijf jaar. Misschien gaan we daar woensdagmiddag wel overheen.

De verkeersdienst verwacht namelijk een 'zeer zware spits'. "Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor sneeuwval en gladheid voor bijna het hele land. We verwachten een zeer drukke avondspits en daarom roepen we weggebruikers op om thuis te werken indien mogelijk", schrijven ze in een bericht.

Zeer zware spits

Rijkswaterstaat verwacht in het geval van een zeer zware spits tot 600 kilometer file op de rijkswegen, met het hoogtepunt rond 17.30 uur. Ze roepen op voorzichtig te zijn, mocht men toch de (snel)weg opgaan: "Houd rekening met gevaarlijke rijomstandigheden en pas je rijstijl aan."

Donderdagochtend ziet het ernaar uit dat er ook veel files zullen zijn, al verwacht Rijkswaterstaat niet dat het zo erg als woensdag gaat worden. "Op donderdagochtend is het vaak druk op de wegen en voor vandaag verwachten we eenzelfde beeld. Daarnaast wordt er ook nog een enkele winterse bui verwacht die voor extra verkeersdrukte kan gaan zorgen. Ga daarom goed voorbereid de weg op."

Wie denkt slim te zijn en de trein wil pakken, komt mogelijk bedrogen uit. De NS en ProRail hebben bekendgemaakt ook donderdag en misschien zelfs vrijdag met een winterdienstregeling te rijden.