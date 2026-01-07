Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Strooizout raakt op: gemeenten strooien minder, provinciale wegen dicht

Reizen

Vandaag, 17:55 - Update: 6 minuten geleden

Link gekopieerd

Doordat het winterse weer aanhoudt en gemeenten proberen de wegen begaanbaar te houden, begint in steeds meer plaatsen het strooizout op te raken. Daarom besluiten gemeenten onder meer om op minder wegen te strooien.

De gemeente Veldhoven zegt dat er minder breed wordt gestrooid, en dat sommige routes voorlopig worden overgeslagen. Daarnaast wordt strooizout gemengd met zand om de voorraad aan te lengen.

Leidschendam-Voorburg zegt dat er in deze week meer zout is gestrooid dan in afgelopen jaren in de gehele winter. "Er is nog genoeg voor een paar strooirondes op de belangrijkste hoofdwegen en fietsroutes", aldus de Zuid-Hollandse gemeente. Op sommige plekken, zoals bij verzorgingshuizen, wordt zand op de stoep gestrooid. Een weg tussen Den Haag en Zoetermeer is afgesloten voor doorgaand verkeer. Door de wind zijn sneeuwbulten ontstaan op het wegdek, dat bovendien heel glad is.

Provinciale wegen afgesloten

In Drenthe worden sommige provinciale wegen afgesloten totdat daar weer kan worden gestrooid. De provincie geeft voorrang aan onder meer doorgaande wegen en de wegen bij ziekenhuizen en zorginstellingen. "Met deze keuzes zorgen we ervoor dat de wegen met de grootste maatschappelijke betekenis zo lang mogelijk begaanbaar blijven voor inwoners, hulpdiensten en bevoorrading", zegt verkeersgedeputeerde Bart van Dekken.

Eerder lieten Heiloo en Bergen in Noord-Holland, Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant en Leiderdorp in Zuid-Holland weten dat hun strooizout bijna op is. Daardoor kan alleen op de belangrijkste wegen gestrooid worden of wordt het strooizout gemengd met zand. Barneveld zegt dat de voorraad strooizout snel slinkt. De Gelderse gemeente heeft nieuw zout besteld, maar ook bij de leverancier is het zout op. Westerkwartier in Groningen kan niet tot weinig strooien in de wijken en buitengebieden.

Door ANP

Lees ook

Tot 10 centimeter sneeuw verwacht: KNMI verlengt code geel tot zondag
Tot 10 centimeter sneeuw verwacht: KNMI verlengt code geel tot zondag
Sneeuw ontregelt bezorging: PostNL en DPD waarschuwen voor vertraging
Sneeuw ontregelt bezorging: PostNL en DPD waarschuwen voor vertraging

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.