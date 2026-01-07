Strooizout raakt op: gemeenten strooien minder, provinciale wegen dicht

Doordat het winterse weer aanhoudt en gemeenten proberen de wegen begaanbaar te houden, begint in steeds meer plaatsen het strooizout op te raken. Daarom besluiten gemeenten onder meer om op minder wegen te strooien.

De gemeente Veldhoven zegt dat er minder breed wordt gestrooid, en dat sommige routes voorlopig worden overgeslagen. Daarnaast wordt strooizout gemengd met zand om de voorraad aan te lengen.

Leidschendam-Voorburg zegt dat er in deze week meer zout is gestrooid dan in afgelopen jaren in de gehele winter. "Er is nog genoeg voor een paar strooirondes op de belangrijkste hoofdwegen en fietsroutes", aldus de Zuid-Hollandse gemeente. Op sommige plekken, zoals bij verzorgingshuizen, wordt zand op de stoep gestrooid. Een weg tussen Den Haag en Zoetermeer is afgesloten voor doorgaand verkeer. Door de wind zijn sneeuwbulten ontstaan op het wegdek, dat bovendien heel glad is.

Provinciale wegen afgesloten

In Drenthe worden sommige provinciale wegen afgesloten totdat daar weer kan worden gestrooid. De provincie geeft voorrang aan onder meer doorgaande wegen en de wegen bij ziekenhuizen en zorginstellingen. "Met deze keuzes zorgen we ervoor dat de wegen met de grootste maatschappelijke betekenis zo lang mogelijk begaanbaar blijven voor inwoners, hulpdiensten en bevoorrading", zegt verkeersgedeputeerde Bart van Dekken.

Eerder lieten Heiloo en Bergen in Noord-Holland, Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant en Leiderdorp in Zuid-Holland weten dat hun strooizout bijna op is. Daardoor kan alleen op de belangrijkste wegen gestrooid worden of wordt het strooizout gemengd met zand. Barneveld zegt dat de voorraad strooizout snel slinkt. De Gelderse gemeente heeft nieuw zout besteld, maar ook bij de leverancier is het zout op. Westerkwartier in Groningen kan niet tot weinig strooien in de wijken en buitengebieden.