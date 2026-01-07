Sleeën, husky’s en snowkiten: zo geniet Nederland van de sneeuw

Het winterweer in Nederland leidde woensdag niet alleen tot geannuleerde vluchten en minder treinen maar zorgde ook voor veel winterpret. Zo genoten families volop van de gevallen sneeuw in bijvoorbeeld het bos of op de golfbaan. Kinderen en ouders waren volop aan het sleeën.

Niet alleen de kinderen genieten dus van de sneeuw, ook de vaders. "Dat moet ook. Als de vaders en moeders het leuk hebben, dan hebben de kinderen het ook leuk", vertelt een man aan Hart van Nederland. Samen met wat kennissen beleeft hij in het bos bij Ugchelen veel plezier van de winterse neerslag: "We zijn eindelijk klaar met werken. Nu genieten we van het weer. We hebben een quad met een slee erachter en we hebben een buggy. De kinderen lekker door de sneeuw trekken, is het mooiste wat er is."

Een andere vader begint te glunderen als hij de slee afstapt: "Het is harstikke leuk. We hebben het nog maar een paar keer. Dus als het er is, moeten we er goed van genieten, toch? Papa's genieten ook even lekker mee. Op zo'n dag als vandaag zijn we allemaal een beetje kind kind, toch? Dan mag het, vind ik. Zolang het kan, blijven we lekker buiten. Het mag voor mij ook nog wel een week aanhouden. Ik vind het echt fantastisch."

Sleeën met husky's

En niet alleen in Ugchelen werd er volop genoten. Ook in Nieuwekerk aan den IJssel werd er volop genoten van de dikke sneeuwlaag. Zo mochten kinderen woensdagmiddag op een golfbaan achter husky’s op een slee mee voor een magisch rondje door het wit. Niet alleen de kinderen leken te genieten, maar ook de honden zelf.

"Ja, die genoten er zeker ook van", vertelt Ton Aker, directeur Recreatieschap Hitland. "Gisteren kwam ik opeens op het idee. Ik ken namelijk iemand met husky's. Je kan hier mooi sleeën en hoe leuk als dit kan met husky's. Het was erg leuk vanmiddag. Er was wel een koude wind, maar mensen hadden zich goed voorbereid. Iedereen had zich warm aangekleed. Zowel ouders en kinderen als opa's en oma's waren aanwezig. Iedereen was aan het genieten."

Bekijk hieronder de beelden:

1:01 Magische winterpret in Nederland: kinderen sleeën met husky's

Snowkiten

En in Woerden heeft kitesurfer Joey Spruit het nog creatiever aangepakt. Hij scheurt daar al dagen met zijn snowboard door de witte weilanden. "Ik geniet er enorm van. Ik ben een liefhebber van dit soort extreme sporten. Dus ik ga dan ook graag een avontuur aan. En als het dan sneeuwt of er staat een goed windje dan gaat het bij mij al kriebelen."

"Ik ken de boer daar. Ik stuur hem altijd een berichtje als ik kom", zegt Joey tegen Hart van Nederland. "Afgelopen zaterdag stuurde een goede vriend van mij al een berichtje. Toen zijn we gaan snowboarden achter een wagen. In Nederland sneeuw het niet vaak, maar we hebben wel een goed windlandje. Met een beetje wind kan ik al goed uit de voeten."