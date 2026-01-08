Volg Hart van Nederland
Donderdag minder sneeuw, wel code geel om gladheid

Weerbericht

Vandaag, 06:38 - Update: 3 uur geleden

Na de sneeuwval van woensdag begint de dag in het noorden en oosten met enkele regenbuitjes. In de rest van het land blijft het overwegend droog en laat de zon zich af en toe zien. Toch is het op veel plekken nog glad door sneeuwresten. Daarom geldt de hele dag code geel.

Donderdagmiddag vallen in het noorden opnieuw enkele regenbuitjes. Vanuit het zuiden neemt de bewolking geleidelijk toe. De temperatuur loopt op tot maximaal 2 à 3 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten.

Sneeuwjacht

In de avond en nacht gaat het vanuit het zuiden regenen. In het noorden slaat die neerslag om in sneeuw. Door een stevige oostenwind kan daar sneeuwjacht ontstaan, waarbij de sneeuw gaat stuiven. De temperatuur varieert van rond het vriespunt in het noordoosten tot ongeveer 5 graden boven nul in het zuiden.

Vrijdag blijft het in het noorden doorsneeuwen. Daar kan 5 tot 10 centimeter sneeuw vallen. In de rest van het land valt eerst regen, maar later op de dag en in de avond kan die ook daar overgaan in sneeuw. Opnieuw kan het glad worden. De temperaturen lopen uiteen van -2 graden in het noordoosten tot +5 graden in het zuidwesten.

Tot -12 graden in de nacht

In het weekend bevindt Nederland zich volledig in koude lucht. Overdag blijft het vriezen. In de nacht naar zondag kan het boven een sneeuwdek flink koud worden, met temperaturen tot mogelijk -12 graden. Zaterdag kan er nog wat sneeuw vallen, daarna blijft het droog.

Ook in de eerste helft van volgende week blijft het waarschijnlijk koud, met overwegend droog weer en af en toe zon. Later volgende week lijkt het milder te worden, maar die verwachting is nog onzeker.

Door Redactie Hart van Nederland

