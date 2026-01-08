Rustige ochtend op het spoor na winterchaos, NS meldt weinig storingen

Donderdagochtend zijn er aanzienlijk minder storingen op het spoor dan de afgelopen dagen door het winterse weer. Een NS-woordvoerder licht toe dat op de hogesnelheidslijn geen treinen rijden tussen Rotterdam Centraal en Breda omdat werkzaamheden daar uitlopen. In de reisapp is te zien dat dit tot ongeveer 07.45 uur duurt.

Verder zijn er nog problemen met de wissels rond Lelystad, maar dat maakt volgens de woordvoerder niet veel uit voor het treinverkeer. ProRail meldde eerder op donderdagochtend dat er iets minder treinen rijden dan gepland.

Winterdienstregeling

De NS rijdt opnieuw volgens de winterdienstregeling. Dat was woensdag ook al zo, maar door de vele verstoringen ging dat niet zoals gepland. De treinvervoerder hoopt meer mensen op bestemming te krijgen wanneer de sneeuw langzaam verdwijnt.

"Vannacht is er intensief gewerkt om storingen te verhelpen en het spoor weer beschikbaar te maken," aldus een woordvoerder van ProRail. Nog niet alles is hersteld, aldus de woordvoerder van ProRail. Ook komende nachten zal er nog gewerkt worden aan het spoor, met name in het havengebied.