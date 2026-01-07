Schiphol verwacht donderdag geen annuleringen

Schiphol verwacht donderdag geen vluchten te moeten annuleren, omdat de weersomstandigheden "er gunstig genoeg uitzien". Wel houdt de luchthaven de "situatie nauwlettend in de gaten", aldus een woordvoerster. De afgelopen dagen werden er dagelijks honderden vluchten van en naar Schiphol geschrapt vanwege het winterweer.

Door de geannuleerde vluchten van de afgelopen dagen is er een grote groep reizigers gestrand op Schiphol. Vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis gaan woensdagavond opnieuw naar Schiphol om hulp te bieden aan gestrande reizigers. Volgens een woordvoerster zijn er net als afgelopen nacht weer vier hulpverleners paraat op de luchthaven.

Dinsdag sprak Hart van Nederland met Schiphol over de geannuleerde vluchten en het opvangen van reizigers. Bekijk hieronder het interview:

1:05 Schiphol annuleert voor woensdag ook al 800 vluchten: 'Reizigers zo goed mogelijk opvangen'

"Ze bieden een luisterend oor, delen eventueel eten en drinken uit en voorzien mensen van informatie als ze die hebben", zegt de woordvoerster van het Rode Kruis. De vrijwilligers doen dit op verzoek van Schiphol en ondersteunen de hulpverlening van de luchthaven.