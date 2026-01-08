Rijkswaterstaat waarschuwt: ga vrijdag niet onnodig de weg op in het noorden

Rijkswaterstaat roept mensen in de noordelijke provincies op om vrijdag niet de weg op te gaan als dat niet noodzakelijk is. In Groningen, Friesland, Drenthe en de Waddeneilanden is er door het KNMI code oranje afgegeven. In de nacht van donderdag op vrijdag gaat het langdurig en veel sneeuwen. Door een stevige oostenwind kan het zicht slecht worden en ontstaat kans op sneeuwjacht en sneeuwduinen.

Volgens het KNMI kan er vrijdag op veel plekken 5 tot 10 centimeter sneeuw vallen. Plaatselijk is zelfs 10 tot 15 centimeter mogelijk. Door de harde wind blijft de sneeuw niet netjes liggen, maar kan die zich ophopen op wegen en viaducten. Dat maakt de situatie extra gevaarlijk voor rijdend verkeer.

Waar het kan, wordt er gestrooid. Op de onderstaande beelden laat Joop (75) zien dat het strooien van zout niet alleen nodig is, maar voor hem ook een hobby is:

1:51 Joop (75) z'n hobby is zout strooien, hij doet dat al 19 jaar

Lastig te bestrijden

Rijkswaterstaat verwacht dat de sneeuw grote gevolgen heeft voor het verkeer. Eerdere sneeuwbuien lieten al zien hoe lastig gladheidsbestrijding kan zijn bij zware sneeuwval. Ondanks de inzet van honderden strooiwagens, sneeuwschuivers en extra personeel kan niet worden gegarandeerd dat snelwegen in het noorden snel sneeuwvrij zijn.

Vooral sneeuwduinen vormen een probleem. Die zijn door de wind lastig te verwijderen en kunnen onverwacht opduiken op de weg. Rijkswaterstaat zet daarom speciale sneeuwschuivers en shovels in en houdt extra bergingsvoertuigen paraat om gestrande auto’s snel weg te halen.

Ook rest van het land krijgt te maken met winterse omstandigheden

Vanaf vrijdagmiddag kan ook de rest van het land te maken krijgen met winterse omstandigheden. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om voor vertrek de actuele weer- en verkeersinformatie te controleren, alleen te rijden als het echt nodig is en rekening te houden met langere reistijden.

Wie toch de weg op moet, krijgt het dringende advies goed voorbereid te vertrekken, rustig te rijden en voldoende afstand te houden. Strooiwagens en sneeuwschuivers moeten de ruimte krijgen om hun werk te doen.