Ziekenhuizen en scholen in het noorden bereiden zich voor op code oranje

Het winterse weer houdt het noorden van Nederland stevig in zijn greep. Voor vrijdag geldt opnieuw code oranje vanwege sneeuw en gladheid. Ziekenhuizen treffen extra maatregelen om de zorg door te laten gaan, terwijl meerdere onderwijsinstellingen in Groningen hun deuren sluiten.

Volgens het KNMI moeten de noordelijke provincies en de Waddeneilanden van middernacht tot het middaguur rekening houden met sneeuw en gladheid. Naar verwachting valt er gemiddeld tussen de 5 en 10 centimeter sneeuw, ook is er kans op de vorming van sneeuwduinen door een vrij krachtige oostenwind.

Door het winterse weer is het oppassen geblazen op de weg, het fietspad en de stoep. Donderdagochtend ging het nog goed mis op de A1 bij Apeldoorn.

0:45 Dode bij verkeersongeval op A1 bij Apeldoorn-Zuid

Ziekenhuizen richten slaapplekken in voor personeel

Bij de Treant-ziekenhuizen in Hoogeveen, Stadskanaal en Emmen verlopen poliklinische afspraken zoveel mogelijk digitaal of telefonisch. "Maar als patiënten willen komen, zijn ze van harte welkom", zegt een woordvoerder. "Onze collega’s zijn er namelijk gewoon." Operaties en behandelingen gaan volgens planning door.

Om personeel veilig op het werk te krijgen, zijn extra slaapplekken ingericht. "Collega’s overnachten bijvoorbeeld na de nachtdienst of voor de ochtenddienst hier." Ook het Martiniziekenhuis in Groningen biedt extra slaapplekken aan. Veertig medewerkers hebben zich al aangemeld om daar te blijven slapen.

Het UMC Groningen regelt naast slaapplekken ook extra parkeerplekken voor personeel. Afspraken en operaties gaan door, al wordt gevraagd kritisch te kijken of alles echt moet doorgaan. Volgens een woordvoerder toont het personeel zich vindingrijk door zelf slaapplaatsen te regelen in familiekamers, kantoren of bij collega’s in de buurt.

Meerdere onderwijsinstellingen houden hun deuren dicht

Niet alleen de zorg, maar ook het onderwijs wordt geraakt. Vrijdag blijven meerdere Groningse onderwijsinstellingen dicht. Lessen vervallen en tentamens gaan niet door vanwege de weersverwachting.

De Rijksuniversiteit Groningen sluit donderdag om 17.00 uur haar gebouwen en opent vrijdag niet. Lessen vervallen of worden online gegeven. Alleen de universiteitsbibliotheek blijft voorlopig open.

Bij de Hanzehogeschool is vanaf donderdag alleen het Prins Claus Conservatorium open en zijn alle tentamens voor donderdag en vrijdag geannuleerd.