Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Omgeving oud gasgebouw Rotterdam ontruimd na instortingsgevaar dak

Extreem weer

Vandaag, 14:45 - Update: 45 minuten geleden

Link gekopieerd

De Ferro Dome, een voormalige gasopslag in Rotterdam, is ontruimd nadat het dak deels is ingezakt. Volgens het Havenbedrijf Rotterdam is er sprake van instortingsgevaar. Daarom is besloten het gebouw leeg te halen en de directe omgeving af te zetten.

"We willen geen enkel risico lopen, daarom is het gebouw ontruimd. Er zijn geen mensen meer in het gebouw aanwezig. Ook is de directe omgeving afgezet", zegt een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam, dat de locatie beheert. Het nieuws werd eerder gemeld door Rijnmond.

Door de hevige sneeuwval van de afgelopen dagen hebben meer grote panden last van daken die het begeven of dreigen te begeven. Woensdagavond ging het mis in Utrecht, waar het dak van een sporthal grotendeels naar beneden kwam. Hieronder hoor je van getuigen hoe zij op tijd het gevaar herkenden en naar buiten wisten te vluchten:

Deel sportcentrum Utrecht ingestort, onduidelijk of er mensen binnen zijn
0:50

Deel sportcentrum Utrecht ingestort, onduidelijk of er mensen binnen zijn

"Het is een oude gasfabriek met een plat dak. Dat moest door het gas flexibel kunnen bewegen, want gas zet uit. In de ochtend is een soort knal gehoord. Het bleek dat het dak inderdaad inzakte, dat konden we zien op beeldmateriaal dat binnen genomen is. De vrees is dat het dak verder inzakt. Dan kunnen ook de wanden het begeven", zegt de woordvoerder.

Pand lijkt stabiel na snelle controle

Bouwdeskundigen hebben een snelle controle gedaan. "Het gebouw ziet er nu stabiel uit, maar vanavond en morgen is onstuimig weer op komst, dus we nemen het zekere voor het onzekere en hebben tot en met het weekend het gebouw en de directe omgeving afgezet", aldus de woordvoerder.

Tot ontruiming en afzetting is overgegaan na overleg met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, bevestigt een woordvoerster. Die heeft het gebouw aan de gemeente overgedragen. Volgens de veiligheidsregio zijn er op dit moment geen andere gebouwen in Rotterdam waar een soortgelijke dreiging is door sneeuw op een dak.

De Ferro Dome deed ook dienst als evenementenlocatie, maar werd op dit moment gebruikt door ondernemers uit de regio, aldus de woordvoerder.

Lees ook

Sporters in ingestort complex Utrecht hoorden gebouw kraken: 'Iedereen rende snel naar buiten'
Sporters in ingestort complex Utrecht hoorden gebouw kraken: 'Iedereen rende snel naar buiten'
Gemeente Utrecht: geen instortingsgevaar bollendak, plein nog wel dicht
Gemeente Utrecht: geen instortingsgevaar bollendak, plein nog wel dicht
'Dak van Brabant' te druk door sneeuwpret, politie sluit weg af
'Dak van Brabant' te druk door sneeuwpret, politie sluit weg af
Dak ingestort door sneeuw bij ijsbaan Vught
Dak ingestort door sneeuw bij ijsbaan Vught

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.