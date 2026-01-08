Omgeving oud gasgebouw Rotterdam ontruimd na instortingsgevaar dak

De Ferro Dome, een voormalige gasopslag in Rotterdam, is ontruimd nadat het dak deels is ingezakt. Volgens het Havenbedrijf Rotterdam is er sprake van instortingsgevaar. Daarom is besloten het gebouw leeg te halen en de directe omgeving af te zetten.

"We willen geen enkel risico lopen, daarom is het gebouw ontruimd. Er zijn geen mensen meer in het gebouw aanwezig. Ook is de directe omgeving afgezet", zegt een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam, dat de locatie beheert. Het nieuws werd eerder gemeld door Rijnmond.

Door de hevige sneeuwval van de afgelopen dagen hebben meer grote panden last van daken die het begeven of dreigen te begeven. Woensdagavond ging het mis in Utrecht, waar het dak van een sporthal grotendeels naar beneden kwam. Hieronder hoor je van getuigen hoe zij op tijd het gevaar herkenden en naar buiten wisten te vluchten:

0:50 Deel sportcentrum Utrecht ingestort, onduidelijk of er mensen binnen zijn

"Het is een oude gasfabriek met een plat dak. Dat moest door het gas flexibel kunnen bewegen, want gas zet uit. In de ochtend is een soort knal gehoord. Het bleek dat het dak inderdaad inzakte, dat konden we zien op beeldmateriaal dat binnen genomen is. De vrees is dat het dak verder inzakt. Dan kunnen ook de wanden het begeven", zegt de woordvoerder.

Pand lijkt stabiel na snelle controle

Bouwdeskundigen hebben een snelle controle gedaan. "Het gebouw ziet er nu stabiel uit, maar vanavond en morgen is onstuimig weer op komst, dus we nemen het zekere voor het onzekere en hebben tot en met het weekend het gebouw en de directe omgeving afgezet", aldus de woordvoerder.

Tot ontruiming en afzetting is overgegaan na overleg met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, bevestigt een woordvoerster. Die heeft het gebouw aan de gemeente overgedragen. Volgens de veiligheidsregio zijn er op dit moment geen andere gebouwen in Rotterdam waar een soortgelijke dreiging is door sneeuw op een dak.

De Ferro Dome deed ook dienst als evenementenlocatie, maar werd op dit moment gebruikt door ondernemers uit de regio, aldus de woordvoerder.