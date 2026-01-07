Sporters in ingestort complex Utrecht hoorden gebouw kraken: 'Iedereen rende snel naar buiten'

Sporters die woensdagavond in sportcentrum Hal22 in Utrecht waren, hoorden het gebouw kraken vlak voordat een groot deel instortte. "Toen we binnen waren, rende iedereen snel naar buiten. Maar het was niet superdruk, dus het was ook niet heel paniekerig. En je bent zo buiten. Buiten hadden we pas door wat er eigenlijk aan het gebeuren was", vertelt een sporter.

Op het moment dat een groot deel van het complex aan de Zonnebaan instortte, rond 19.00 uur, waren er vermoedelijk zo'n twintig mensen aanwezig. Volgens de woordvoerder hoorden sporters binnen het gebouw kraken, waarop ze iemand van het personeel erbij riepen. Daarna stortte het complex al snel in. Iedereen was op tijd buiten en er is niemand gewond geraakt.

Een van de eigenaren van Hal22, Perry Overeem, zegt dat medewerkers hem opbelden en dat ze zeiden dat er geluiden te horen waren en dat er wat van het plafond begon te scheuren. "Toen is besloten meteen te ontruimen."

Het was voor Overeem spannend tot aan de bevestiging dat er geen gewonden zijn gevallen, zegt hij. "Verder is het vreselijk. Het is een stukje levenswerk. Voor al onze medewerkers, onze gasten en voor onszelf is dit een heel slecht scenario."

Hulpdiensten kunnen niet naar binnen

Het gaat om een deel van het dak van het gebouw, waardoor de wanden mee naar binnen zijn getrokken. "Het hele gebouw wordt als instabiel beschouwd op dit moment." Het risico bestaat dat het gebouw verder instort. Daarom gaan hulpdiensten het sportcomplex aan de Zonnebaan niet in. De omgeving is afgezet.

Overeem heeft een vermoeden van de oorzaak, maar dat moet nog worden onderzocht, zegt hij. "En er moet onderzocht worden of en wat er gered kan worden." Een aantal medewerkers en collega-eigenaren zijn vanavond samengekomen om elkaar te steunen, zegt hij. "We zijn geschokt en verdrietig."

Hal22 is een indoor sportcentrum met onder meer padel-, bowling- en squashbanen. Ook kan er worden gepoold en gesnookerd. De veiligheidsregio doet verder onderzoek om zeker te weten of er niemand meer in het gebouw is.