Deel sportcomplex Utrecht ingestort, onduidelijk of er mensen binnen zijn

Een deel van een sportcentrum aan de Zonnebaan in Utrecht is woensdagavond ingestort, meldt de veiligheidsregio.

Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Dat wordt door de hulpdiensten onderzocht. "Het lijkt erop dat er niemand meer binnen is maar dat is nog niet zeker en wordt verder onderzocht."

Een groot deel van de hal is ingestort, waarbij het risico bestaat dat het gebouw verder instort. Daarom gaan de hulpdiensten niet meer naar binnen, laat de veiligheidsregio weten. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio bevestigt dat het gaat om Hal22. Het centrum is een indoorlocatie en beschikt onder meer over padel-, bowling- en squashbanen en er kan pool en snooker worden gespeeld.

Op een video op sociale media is te zien dat het plafond op de grond van de hal ligt. Aan de zijde van het pand is de instorting goed te zien.