Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Deel sportcomplex Utrecht ingestort, onduidelijk of er mensen binnen zijn

Deel sportcomplex Utrecht ingestort, onduidelijk of er mensen binnen zijn

Ongeluk

Vandaag, 19:29 - Update: 19 minuten geleden

Link gekopieerd

Een deel van een sportcentrum aan de Zonnebaan in Utrecht is woensdagavond ingestort, meldt de veiligheidsregio.

Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Dat wordt door de hulpdiensten onderzocht. "Het lijkt erop dat er niemand meer binnen is maar dat is nog niet zeker en wordt verder onderzocht."

Een groot deel van de hal is ingestort, waarbij het risico bestaat dat het gebouw verder instort. Daarom gaan de hulpdiensten niet meer naar binnen, laat de veiligheidsregio weten. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio bevestigt dat het gaat om Hal22. Het centrum is een indoorlocatie en beschikt onder meer over padel-, bowling- en squashbanen en er kan pool en snooker worden gespeeld.

Op een video op sociale media is te zien dat het plafond op de grond van de hal ligt. Aan de zijde van het pand is de instorting goed te zien.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.