'Dak van Brabant' te druk door sneeuwpret, politie sluit weg af

Sneeuwpret trok zondag zo'n mensenmassa naar het hoogste punt van Noord-Brabant, dat de politie zich in de namiddag genoodzaakt zag de toegangsweg naar de zogenoemde Gulbergen in Nuenen af te sluiten.

"Het werd simpelweg te druk en daardoor raakte de calamiteitenroute voor de hulpdiensten verstopt", bevestigde een woordvoerder van de politie nadat Omroep Brabant had gemeld dat een "verkeerschaos" was ontstaan bij het recreatiegebied.

De Gulbergen worden ook wel het 'Dak van Brabant' genoemd. Het hoogste punt is de top van een voormalige vuilstortplaats, waar mensen met sleetjes vanaf roetsjen.