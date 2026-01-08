Volg Hart van Nederland
Ambulance vast in sneeuw: omstanders schieten massaal te hulp

Ongeluk

Vandaag, 13:45

Een ambulance kwam woensdag meteen in actie na een melding over een vrouw die bibberend in de sneeuw op de stoep zat bij een winkelcentrum in Hendrik-Ido-Ambacht. Hulpverleners besloten haar thuis af te zetten, maar die rit verliep niet zonder problemen.

Op de heenweg gaat alles nog soepel. Bij aankomst treffen ambulancemedewerkers de vrouw zittend op de stoep, met haar hulphond aan haar zijde. Omstanders hebben al dekens om haar heen geslagen. De vrouw hoeft niet naar het ziekenhuis, maar de ambulance wil haar wel graag naar huis brengen. Dat blijkt lastiger dan gedacht.

De brancard moet een klein trapje af om de vrouw in de ambulance te krijgen. Door de sneeuw is dat extra moeilijk. Passanten schieten te hulp en helpen met tillen, maar daarbij gaat de ambulancechauffeur onderuit. Gelukkig blijft hij ongedeerd en kan hij nog wel rijden.

Vast in de sneeuw

Maar daar blijft het niet bij. Wanneer de ambulance bij het huis van de vrouw aankomt, komt het voertuig vast te zitten op een ijslaag die bedekt is met sneeuw. Opnieuw krijgen de hulpverleners hulp uit onverwachte hoek. "Wéér waren er helpende handen van mensen die ongevraagd bijsprongen om het voertuig los te krijgen", schrijft Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid op Facebook.

De ambulancedienst bedankt iedereen die onderweg heeft geholpen. "Veel respect en een grote pluim! Dat is wel even wat anders dan vuurwerk of sneeuwballen gooien. Doe voorzichtig en laten we de energie van deze middag met elkaar vasthouden!", sluit de hulpdienst het bericht af.

Door Redactie Hart van Nederland

