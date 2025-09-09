Hond springt ambulance in om bij baasje te blijven na crash Oldehove

Op de Barnwerderweg (N983) bij het Groningse Oldehove is maandagavond een auto frontaal tegen een boom gebotst. In het voertuig zaten een vrouw en haar hond, die haar wel erg trouw bleef, dat meldt een correspondent ter plaatse.

Na het ongeluk kwamen de politie en ambulance ter plaatse. Toen zij aankwamen, waren de vrouw en de hond al uit het voertuig. De vrouw raakte gewond en moest mee met de ambulance.

Moeite met afscheid

De hond werd vervolgens opgehaald door een familielid, maar had veel moeite met afscheid nemen. Hij sprong terug de ambulance in, maar kon na enige tijd toch worden meegenomen vertelt de correspondent. Vervolgens kon de vrouw naar het ziekenhuis worden gebracht.

Na het ongeluk is de weg enige tijd afgesloten geweest.