Sneeuwstrijd barst los: na Staphorst wil Espelo hoogste sneeuwpop terug

In Staphorst staat sinds deze week de hoogste sneeuwpop van Nederland. Daar verrees dinsdag een heuse sneeuwreus van maar liefst twaalf meter. Daarmee is het oude record uit 1991, dat op naam stond van Espelo, verbroken. Honderden dorpsbewoners hielpen mee aan het opvallende bouwwerk. Maar Espelo wil het record nu graag weer terug en is begonnen aan de bouw van een nog hogere sneeuwpop.

De sneeuwreus uit Staphorst werd uit verveling geboren, vertelde initiatiefnemer en ondernemer Peter Stegeman eerder tegen Hart van Nederland. Door het winterweer ligt zijn werk in de aanleg van kunstgras stil en dat bracht hem op een idee. Binnen korte tijd meldden vrienden, buurtgenoten en lokale ondernemers zich om te helpen. Met shovels en vrachtwagens werd sneeuw uit de wijde omgeving aangevoerd.

Hoe dat eruitzag, zie je in de video hieronder:

2:23 Recordpoging door verveling: de grootste sneeuwpop van Nederland maken

De sneeuwpop kreeg opvallende details. Zo zijn de knopen gemaakt van autobanden, staat er een groot plastic bassin op als hoed en dragen kerstbomen bij aan het uiterlijk. Voor een wortel was geen geschikte maat te vinden, daarom is gekozen voor een grote oranje pion. De basis van de sneeuwpop is zo’n twintig meter breed om het gevaarte stabiel te houden.

Espelo wil record terug

Het record zorgt ondertussen voor onrust in Espelo. Daar bouwden vrijwilligers in 1991 een sneeuwpop van elf meter, een record dat ruim dertig jaar standhield. Op Facebook laten de bouwers van Paasvuur Espelo weten dat de voorbereidingen voor een nieuwe recordpoging zijn gestart.

De sneeuwpop uit 1991. Beeld: Facebook Paasvuur Espelo

Met hulp van een transportbedrijf en loonwerkers is inmiddels begonnen met het verzamelen van sneeuw. Of de poging ook echt doorgaat, hangt volledig af van het weer. De organisatie laat weten het komende etmaal scherp in de gaten te houden, want de kwaliteit van de sneeuw is doorslaggevend.

In Espelo worden de voorbereidingen al getroffen. Beeld: Facebook Paasvuur Espelo

Op sociale media wordt de rivaliteit met een knipoog gevolgd. In reacties wordt gehoopt dat Espelo dit keer een sneeuwpop bouwt die er ook echt zo uitziet. Over het exemplaar in Staphorst klinkt onder meer: "Die in Espelo was tenminste een echte sneeuwpop, die van Staphorst niet."