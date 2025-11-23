Terug

Dun laagje, dikke pret: Nederlanders genieten massaal van winters weer

Vandaag, 09:51

Een dun laagje sneeuw zorgde zaterdagochtend in bijna het hele land voor winterpret. Op verschillende plekken verschenen de eerste sneeuwpoppen en kwamen de sleeën weer van zolder.

Zo wordt er in Barneveld al gesleed en wordt er in Scherpenzeel op een besneeuwde trampoline gesprongen. Veel huisdieren konden het winterweer ook wel waarderen. Honden werden al vroeg uitgelaten en renden kwispelend door de sneeuw. Maar niet overal ligt even veel sneeuw. In Bergen op Zoom is het net genoeg voor één flinke sneeuwbal.

Wie nog van de sneeuw wil genieten, moet niet te lang wachten: vanaf zondag loopt de temperatuur weer snel op.

