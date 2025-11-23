KNMI geeft code geel af: sneeuw zorgt voor gladde wegen

Gladheid door sneeuwval kan zondag voor gevaarlijke situaties op de weg zorgen. Afgezien van Limburg en Zeeland geldt er daarom in heel het land gedurende de dag code geel.

In het zuidwesten en westen is het nu al plaatselijk glad door sneeuwval. De sneeuw en gladheid breiden zich de komende uren verder oostwaarts uit. Daardoor is het in de ochtend in de hele westelijke helft van het land, met uitzondering van Zeeland, plaatselijk glad. Die gladheid verdwijnt pas halverwege de ochtend, meldt het KNMI.

Vanaf halverwege de middag en aan het begin van de avond valt er in het noorden en oosten van het land (natte) sneeuw, die tijdelijk kan blijven liggen en eveneens gladheid kan veroorzaken. Later in de avond lopen de temperaturen op en verdwijnt de gladheid.