Ruim 20.000 koffers gestrand op Schiphol na storing bagagesysteem

Mocht je vrijdag vanaf Schiphol zijn vetrokken naar je vakantiebestemming, dan heb je de kans dat je ruimbagage op het vliegveld is achtergebleven. Door een storing in een het bagagesysteem konden naar schatting ruim 20.000 koffers niet mee met de geplande vluchten.

De technische storing raakte het systeem in vertrekhal 2, waardoor daar koffers handmatig moesten worden ingecheckt. Dit duurt langer, waardoor niet alle bagage mee kon. De storing duurde uren. Pas aan het einde van de middag meldde Schiphol dat de storing was verholpen.

Snel door de securitycheck willen op Schiphol? Bekijk dan onderstaande video:

2:08 Nooit meer wachten op Schiphol: met deze tips ben je in no-time door de securitycheck

'Bagage nasturen kan dagen duren'

"We vinden dit erg vervelend voor de reizigers en luchtvaartmaatschappijen die hier hinder van ondervinden. Samen met de betrokken luchtvaartmaatschappijen doen wij er alles aan om de achtergebleven bagage zo snel mogelijk na te sturen", meldt Schiphol op de website.

Het nasturen van alle koffers kan wel eens dagen duren. Reizigers wordt aangeraden de online kanalen van hun luchtvaartmaatschappij in de gaten te houden voor meer informatie.