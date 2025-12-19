Storing in bagagesysteem Schiphol, deel ruimbagage blijft achter

Een deel van de ruimbagage van reizigers via Schiphol blijft vrijdag achter op de luchthaven door een storing. Die raakt het systeem in vertrekhal 2, waardoor daar koffers handmatig moeten worden ingecheckt. Dit duurt langer, waardoor niet alle bagage mee kan.

"We vinden dit erg vervelend voor de reizigers en luchtvaartmaatschappijen die hier hinder van ondervinden. We werken hard om de storing op te lossen", meldt Schiphol op de website. Het is nog niet duidelijk hoe lang de storing ongeveer duurt en waar deze door komt. Passagiers kunnen zelf wel gewoon met hun vlucht mee.

"Wij raden reizigers aan om belangrijke spullen zoals medicijnen in hun handbagage in te pakken. We doen ons uiterste best om zoveel mogelijk koffers aan boord te krijgen en zetten extra personeel in. Achtergebleven bagage zullen we samen met luchtvaartmaatschappijen zo snel mogelijk nasturen", aldus Schiphol.

'Bedrijvige dag'

Onder meer door het begin van de kerstvakantie is het een "bedrijvige dag" op de luchthaven, zegt een woordvoerster. Met zo'n 70.000 vertrekkende passagiers is het nog wel een stuk minder druk dan op de drukste dag in de zomervakantie, toen ongeveer 86.000 reizigers vertrokken. Ook op dagen in de meivakantie verwerkte Schiphol meer reizigers.