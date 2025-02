Met nieuwe tool van Schiphol zie je precies hoe lang je moet wachten

Dankzij een vernieuwde website en app kunnen reizigers die arriveren op Schiphol voortaan een overzicht van de loop- en wachttijden op de luchthaven bekijken. Hierdoor kunnen reizigers precies zien hoeveel tijd zij nodig hebben vanaf het moment van aankomst op de luchthaven, tot het verlaten van de terminal.

Door een reeks vliegtuigcrashes is een deel van de Nederlanders huiveriger geworden om het vliegtuig te pakken, zo is te zien in bovenstaande video.

Het overzicht is precies afgesteld op de reiziger. Zo zien reizigers die zonder ruimbagage arriveren een directe voorspelling van de looptijd en wachttijd bij de paspoortcontrole. Voor mensen die met ruimbagage reizen, is een totale tijd te zien die gebaseerd is op de langste wachtrij bij de bagageband of de paspoortcontrole.

Voor mensen die arriverende reizigers komen ophalen, is de update ook erg handig. Hierdoor kunnen zij namelijk precies zien wanneer iemand de aankomsthal binnen komt lopen.