Schrik voor vliegen neemt toe na ongelukken

Door een reeks vliegtuigcrashes is een deel van de Nederlanders huiveriger geworden om het vliegtuig te pakken. Uit een peiling onder 2.040 respondenten van het Hart van Nederland-panel blijkt dat 22 procent door al het nieuws over ongelukken minder snel of helemaal niet meer zou vliegen.

Ongelukken met commerciële vluchten gebeuren steeds minder vaak, mede door goede veiligheidsmaatregelen. Toch heeft het internationale nieuws de afgelopen tijd vol gestaan met ongelukken met vliegtuigen. Zo vond vorige maand een dodelijke ongeluk plaats in de Amerikaanse hoofdstad Washington, waarbij een helikopter tegen een vliegtuig botste. Eind vorig jaar botste een vliegtuig in Zuid-Korea bij de landing tegen een muur. Bij beide ongelukken kwamen veel mensen om het leven. Maandag crashte een vliegtuig op de luchthaven van Toronto en belandde vervolgens op de kop.

Een ruime meerderheid, 75 procent, laat weten dat het nieuws geen invloed heeft op hun vliegkeuzes. Toch zorgen dit soort berichten bij sommigen voor toegenomen angst. Zo geeft 15 procent aan minder bereid te zijn om te vliegen, en 7 procent zegt door de nieuwsberichten over de recente incidenten helemaal niet meer te willen vliegen. Een kleine groep van 3 procent weet het nog niet.

Regelmatige reizigers minder beïnvloed

De impact van de nieuwsberichten blijkt vooral groot bij mensen die weinig vliegen. Van de groep die meerdere keren per jaar een vlucht neemt, geeft slechts 5 procent aan minder te willen vliegen. Onder jaarlijkse reizigers is dat 10 procent. De grootste groep, 43 procent van de ondervraagden, vliegt al (vrijwel) nooit.