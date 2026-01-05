Meeste Nederlanders blij dat Maduro weg is, maar tegen wijze waarop

De Amerikaanse actie waarbij dit weekend de Venezolaanse president Nicolás Maduro werd opgepakt, roept bij veel Nederlanders weerstand op. Dat blijkt uit een representatief panelonderzoek van Hart van Nederland onder 2.304 leden. Twee derde van de deelnemers, 66 procent, zegt tegen de actie van de Amerikanen te zijn. Slechts 14 procent steunt het optreden van de VS. Een op de vijf deelnemers heeft geen mening.

Steun voor de Amerikaanse aanval komt vooral uit één politieke hoek. Van de FvD-stemmers zegt 44 procent achter de Amerikaanse actie te staan. Bij andere kiezersgroepen ligt die steun een stuk lager, blijkt uit het panelonderzoek.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿ Meld je aan

Hoewel veel mensen dus kritisch zijn op de manier waarop de VS hebben ingegrepen, zijn de meeste Nederlanders wel blij dat Maduro weg is als staatshoofd van Venezuela. Zo'n driekwart van de ondervraagden, 74 procent, vindt het goed dat hij geen president meer is. Slechts 6 procent noemt het een slechte zaak.

Nederland moet afzijdig blijven, vindt grootste groep

Met Aruba, Curaçao en Bonaire ligt het Nederlandse koninkrijk op slechts enkele tientallen kilometers van Venezuela af. De vraag over welke rol de Nederlandse regering in dat opzicht in het openbaar zou moeten spelen lopen de meningen echter uiteen. De grootste groep, 40 procent, vindt dat Nederland zich beter niet of zo min mogelijk kan uitspreken en neutraal moet blijven.

Een derde van de panelleden, 33 procent, wil juist dat Nederland zich meer openbaar opstelt door de Amerikaanse actie te veroordelen. Dit zijn vooral stemmers van GroenLinks-PvdA (57 procent). 8 procent van de panelleden vindt ook dat Den Haag zich meer moet uitspreken, maar dan door zich juist áchter de Verenigde Staten te stellen. Op dit onderwerp heeft opnieuw zo'n één op de vijf deelnemers geen mening.