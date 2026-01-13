Volg Hart van Nederland
Hondenpoep zorgt voor te veel stikstof: bos in Breda deels dicht voor honden

Dieren

Vandaag, 22:41

Vanaf deze zomer wordt het uitlaten van honden in het Ulvenhoutse bos bij Breda deels verboden. Het is één van de 28 natuurbeheermaatregelen. Hondenpoep zou, samen met stikstofuitstoot van de nabijgelegen snelwegen A27 en A58, zeldzame planten in dit Natura 2000-gebied bedreigen.

Ook in andere natuurgebieden is om deze reden minder uitlaatruimte voor honden. Volgens Daphne Groenendijk, directeur van de Koninklijke Hondenbescherming (KHB), zijn "honden de dupe" geworden van een groter probleem.

Voldoende leefruimte

In Bilwijk bij Haastrecht is het uitlaten van honden al verboden. Bij Hoek van Holland geldt een aanlijnplicht om het opruimen van hondenpoep te stimuleren. Een vergelijkbare maatregel wordt voorbereid voor de Groevenbeekse Heide bij Ermelo. Dat roept de vraag op: blijft er nog genoeg leefruimte over voor honden in Nederland?

"1 op de 5 huishoudens heeft een hond, een hond is heel goed voor het fysieke en mentale welzijn van mensen. Het is daarom belangrijk dat honden ook goed verzorgd worden door los in de bossen te kunnen lopen."

Gevraagd aan het Hart van Nederland-panel blijkt dat 79 procent begrip heeft voor maatregelen om natuurgebieden te beschermen tegen stikstof uit hondenpoep. De meesten zijn echter tegen een uitlaatverbod: slechts 20 procent steunt deze maatregel. Meer mensen vinden dat een hond aangelijnd moet worden (36 procent) of voor de verplichting om hondenpoep op te ruimen (59 procent).

Andere oplossing

Groenendijk laat aan Hart van Nederland weten dat deze maatregelen ervoor zorgen dat de druk toeneemt in andere natuurgebieden waar honden wél mogen loslopen. "In de stad geldt al een opruimplicht, dus betere handhaving in de bossen van de opruimplicht lijkt mij een meer wenselijkere oplossing", aldus de directeur van de Hondenbescherming.

Een woordvoerder van Staatsbosbeheer laat weten dat strengere handhaving financieel niet mogelijk is voor het bosbeheer. Volgens de woordvoerder is "er sprake van een pakket van maar liefst 28 maatregelen ter verbetering van de natuurkwaliteit" in het Ulvenhoutse bos bij Breda. Het gedeeltelijke hondenuitlaatverbod in het Bredase bos is daar volgens hen slechts één van.

