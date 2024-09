Stront aan de knikker: we storen ons massaal aan hondenpoep in de buurt

Misschien heb je er zelf ook wel eens last van: hondenpoep. Bijna zes op de tien Nederlanders stoort zich aan hondenpoep in de buurt waar ze wonen, bijvoorbeeld op de stoep of op grasveldjes. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers uit de Veiligheidsmonitor 2023.

Voor 16 procent van de ondervraagden geeft hondenpoep zelfs veel overlast. In dichtbebouwde gemeenten is dat wat meer dan op het platteland. Ondervraagden tussen de 25 en 45 jaar ondervinden het vaakst overlast van hondenpoep. Rijkere mensen zeggen het minst vaak dat ze last hebben van drollen op straat in hun buurt. Ook jongeren tot 25 jaar hebben niet vaak last van hondenpoep.

Rommel

Na hondenpoep is rommel op straat de grootste overlastgever. Ruim 40 procent zegt hier last van te hebben. Het CBS ziet verder dat mensen last ondervinden van vernield straatmeubilair en bekladde muren of gebouwen, maar beduidend minder dan van hondenpoep en rommel op straat.

Als je in Rotterdam in een smerige buurt woont, moet je daar mogelijk veel meer voor gaan betalen. Althans, als het aan de lokale VVD ligt in de stad, meldde de partij vorig jaar (zie bovenstaande video).

Behalve naar overlast door vernieling en vervuiling heeft het CBS ook gekeken naar sociale overlast en verkeersoverlast. In 2023 hadden ongeveer evenveel mensen als in 2012 veel sociale overlast. "Dat kunnen rondhangende jongeren zijn, buren die veel lawaai maken, maar ook drugsoverlast." In de tussenliggende jaren was dat juist iets gedaald. De overlast door verkeer is volgens het CBS sinds 2012 bijna niet veranderd.

ANP