Nederland stuurt één militair naar Groenland voor NAVO-verkenningsmissie

Nederland stuurt één officier van de marine naar Groenland voor een verkenningsmissie in het Arctisch gebied. Dat meldt demissionair minister Ruben Brekelmans van Defensie. De militair neemt deel aan een gezamenlijke verkenning met andere NAVO-landen. De missie dient als voorbereiding op een grotere militaire oefening in het hoge noorden.

Het gaat tijdens deze missie nog niet om een vaste militaire aanwezigheid. De focus ligt op het in kaart brengen van het gebied en op de mogelijkheden voor samenwerking tussen bondgenoten.

Het nieuws over Groenland houdt ook Nederlanders bezig. In de onderstaande video vertellen ondernemer Walter van der Plas en onderzoeker Jeroen Reneerkens hoe zij er tegenaan kijken. Ze zijn allebei met regelmat te vinden in Groenland:

2:40 Nederlanders maken zich zorgen om situatie Groenland

"Een grotere inzet binnen NAVO-verband (Arctic Sentry) is een mogelijke volgende stap", laat de minister op X weten. "Daarover wordt de komende tijd binnen de NAVO verder gesproken. Hier staat het kabinet positief tegenover."

Groenland is strategisch belangrijk vanwege de ligging en de oplopende spanningen in het Arctisch gebied. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat het gebied volgens hem bij de Verenigde Staten zou moeten worden gevoegd, vanwege dreiging vanuit Rusland en China.

Eerder maakten Duitsland, Noorwegen, Zweden en Frankrijk al bekend dat zij militairen naar het Deense eiland sturen. Nederland sluit zich nu bij die landen aan.

Uitspraken Trump zorgen voor spanning

De aandacht voor Groenland nam toe nadat Trump zei dat het eiland volgens hem in Amerikaanse handen zou moeten komen. Volgens hem is dat een kwestie van nationale veiligheid voor de VS omdat er een dreiging zou zijn van Rusland en China. Die uitspraak zorgde internationaal voor onrust en extra alertheid onder NAVO-bondgenoten.

Deze eis zorgt voor grote spanningen tussen de NAVO-partners. Volgens de Denen betekent bezetting van Groenland door de Amerikanen het einde van het Atlantische bondgenootschap. De Groenlandse premier heeft gezegd bij Denemarken te willen blijven.

Al militairen uit andere landen onderweg

Andere Europese landen hebben al militairen op Groenland of ze zijn onderweg. De Duitsers sturen een verkenningsteam bestaande uit dertien militairen. Die vertrekken donderdag, aldus een mededeling van de Bundeswehr. De Duitsers gaan erheen op verzoek van de Deense regering.

De Duitse militairen blijven er tot zaterdag. Ze gaan de mogelijkheden onderzoeken om Denemarken te ondersteunen "bij het waarborgen van de veiligheid in de regio, bijvoorbeeld op het gebied van maritieme bewakingscapaciteiten".

De Franse president Emmanuel Macron zei ook dat hij militairen stuurt op uitnodiging van de Denen naar Groenland om daar mee te doen aan oefeningen. De eerste militairen zijn inmiddels gearriveerd. De komende dagen gaan nog meer onderdelen van de Franse land-, lucht- en zeemacht die kant op.