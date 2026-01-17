Trump voert importtarieven in na militaire steun Groenland, ook voor Nederland

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn platform Truth Social aangekondigd dat hij importtarieven van 10 procent invoert tegen een aantal Europese landen die de afgelopen dagen militairen naar Groenland hebben gestuurd. Dat geldt dus ook voor Nederland, dat eerder deze week twee militairen stuurde naar het eiland.

De maatregel gaat 1 februari in en geldt ook voor Zweden, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Finland en Denemarken. Op 1 juni zullen de tarieven worden verhoogd tot 25 procent.

Het arctische eiland maakt administratief gezien onderdeel uit van Denemarken, maar de Amerikaanse president heeft vaak gezegd Groenland te willen innemen voor de veiligheid van de VS. Dat zou zijn vanwege dreiging vanuit Rusland en China. Denemarken en Groenland verzetten zich daartegen en de bovengenoemde Europese landen steunen hen daarin.

De spanningen lopen op in het poolgebied, en dat is ook in Nederland merkbaar:

2:40 Nederlanders maken zich zorgen om situatie Groenland

'Zeer gevaarlijk spel'

Vrijdag vertrokken twee Nederlandse militairen samen richting het poolgebied, waar militairen uit andere Europese staten al aanwezig zijn, om grotere gezamenlijke oefeningen voor te bereiden.

"Deze landen, die dit zeer gevaarlijke spel spelen, hebben een risico genomen dat onhoudbaar en onduurzaam is", schrijft Trump. "Daarom is het absoluut noodzakelijk dat er voor de bescherming van de wereldvrede en veiligheid krachtige maatregelen worden genomen om deze potentieel gevaarlijke situatie snel en definitief te beëindigen."

Volgens de Denen betekent bezetting van Groenland door de Amerikanen het einde van het Atlantische bondgenootschap (NAVO). De Groenlandse premier heeft gezegd bij Denemarken te willen blijven.