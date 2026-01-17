Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Trump voert importtarieven in na militaire steun Groenland, ook voor Nederland

Trump voert importtarieven in na militaire steun Groenland, ook voor Nederland

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 17:42 - Update: 59 minuten geleden

Link gekopieerd

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn platform Truth Social aangekondigd dat hij importtarieven van 10 procent invoert tegen een aantal Europese landen die de afgelopen dagen militairen naar Groenland hebben gestuurd. Dat geldt dus ook voor Nederland, dat eerder deze week twee militairen stuurde naar het eiland.

De maatregel gaat 1 februari in en geldt ook voor Zweden, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Finland en Denemarken. Op 1 juni zullen de tarieven worden verhoogd tot 25 procent.

Het arctische eiland maakt administratief gezien onderdeel uit van Denemarken, maar de Amerikaanse president heeft vaak gezegd Groenland te willen innemen voor de veiligheid van de VS. Dat zou zijn vanwege dreiging vanuit Rusland en China. Denemarken en Groenland verzetten zich daartegen en de bovengenoemde Europese landen steunen hen daarin.

De spanningen lopen op in het poolgebied, en dat is ook in Nederland merkbaar:

Nederlanders maken zich zorgen om situatie Groenland
2:40

Nederlanders maken zich zorgen om situatie Groenland

'Zeer gevaarlijk spel'

Vrijdag vertrokken twee Nederlandse militairen samen richting het poolgebied, waar militairen uit andere Europese staten al aanwezig zijn, om grotere gezamenlijke oefeningen voor te bereiden.

"Deze landen, die dit zeer gevaarlijke spel spelen, hebben een risico genomen dat onhoudbaar en onduurzaam is", schrijft Trump. "Daarom is het absoluut noodzakelijk dat er voor de bescherming van de wereldvrede en veiligheid krachtige maatregelen worden genomen om deze potentieel gevaarlijke situatie snel en definitief te beëindigen."

Volgens de Denen betekent bezetting van Groenland door de Amerikanen het einde van het Atlantische bondgenootschap (NAVO). De Groenlandse premier heeft gezegd bij Denemarken te willen blijven.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Tweede Nederlandse militair voor verkenning onderweg naar Groenland
Tweede Nederlandse militair voor verkenning onderweg naar Groenland
Nederland stuurt één militair naar Groenland voor NAVO-verkenningsmissie
Nederland stuurt één militair naar Groenland voor NAVO-verkenningsmissie
Nederlandse zorgen over Trumps plannen voor Groenland: 'Belachelijke situatie'
Nederlandse zorgen over Trumps plannen voor Groenland: 'Belachelijke situatie'
Zorgen groot om Groenland, 1 op 7 Nederlanders wil militairen of marineschepen sturen
Zorgen groot om Groenland, 1 op 7 Nederlanders wil militairen of marineschepen sturen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.